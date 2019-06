 Le succès de Brooke Henderson ravit ses prédécesseurs 

« Je savais que ça s'en venait », a dit Post lundi. La golfeuse, qui est membre du Temple de la renommée du golf canadien, a souligné qu'habituellement Henderson l'emporte par une marge écrasante, et non par un seul coup comme ce fut le cas aux dépens de Lexi Thompson, NASA Hataoka, Su Oh et Brittany Altomare dimanche.

« Je ne voyais pas ce tournoi comme son éventuelle neuvième victoire, puisque dans ma tête c'était certain qu'elle allait l'obtenir. J'espère qu'elle va atteindre le plateau de 10 victoires en carrière, et qu'elle placera la barre la plus haute possible pour la prochaine Canadienne. »

Weir n'était pas préoccupé pour son record, lui aussi. Il s'est plutôt dit fébrile à l'idée d'observer une golfeuse qui a atteint son plein potentiel à un si jeune âge.