(Los Angeles) Le quart-arrière Jimmy Garoppolo s’est entendu avec les Rams de Los Angeles.

Greg Beacham Associated Press

Garoppolo ira donc épauler Matthew Stafford, à titre de deuxième quart de l’équipe.

Le maraudeur Kamren Curl s’est aussi entendu avec les Rams vendredi, ce dernier signant un contrat de deux ans.

Garoppolo a été libéré par les Raiders de Las Vegas, mercredi, à la suite d’une saison décevante.

Garoppolo est surtout connu des partisans des Rams en raison de ses années passées avec les 49ers de San Francisco, rivaux des Rams. Le quart-arrière a joué pour les 49ers de 2017 à 2022 et a montré un dossier de 8-0 à titre de quart partant, en saison régulière, contre sa nouvelle équipe.

Garoppolo a effectué six départs la saison dernière avec les Raiders, avant d’être cloué au banc à la mi-saison. Il a lancé neuf interceptions et sept passes de touché, à la première année de son contrat de trois ans et 72,75 millions de dollars US.

Avec les 49ers, durant ses meilleurs moments en carrière, Garoppolo a lancé pour 13 599 verges de gains, ainsi que 82 passes de touché et 42 interceptions. Le quart-arrière a joué six ans et effectué 55 départs avec les 49ers et l’entraîneur-chef Kyle Shanahan.

Le contrat de Curl est d’une valeur de 8,75 millions US et pourrait aller jusqu’à 12,75 millions US. Curl a disputé ses quatre premières saisons dans la NFL avec les Commanders de Washington.

Le maraudeur a réalisé un sommet en carrière la saison dernière avec 115 plaqués.