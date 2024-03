On s’attendait à beaucoup de changements à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la NFL. Mais on ne s’attendait pas à ce que cette période soit la plus mouvementée, spectaculaire et étonnante de l’histoire moderne de la NFL. Plusieurs joueurs d’impact ont changé d’adresse, permettant à certaines équipes de croire plus que jamais à une place au Super Bowl. Voici les 10 contrats qui ont retenu notre attention.

Kirk Cousins, quart-arrière

Falcons d’Atlanta, 4 ans – 180 millions

PHOTO MIKE STEWART, ASSOCIATED PRESS Kirk Cousins

Kirk Cousins peut assurément compter sur le meilleur agent de la NFL. En 12 saisons, le quart-arrière de 35 ans a touché près de 232 millions de dollars. Grâce à sa nouvelle entente avec les Falcons, il pourra se retirer en ayant accumulé plus de 412 millions de dollars. Une somme ahurissante pour un joueur ayant remporté un seul match éliminatoire. Avec Bijan Robinson, Drake London et Kyle Pitts, Cousins se joint à un groupe rempli de promesses pouvant lutter pour le sommet de sa division.

Xavier McKinney, maraudeur

Packers de Green Bay, 4 ans – 68 millions

PHOTO BRYAN WOOLSTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Xavier McKinney

À 24 ans, McKinney fera partie du plan à long terme de cette équipe ayant montré de belles choses la saison dernière. Avec Jaire Alexander, les quarts-arrières adverses devront être extrêmement précis pour percer la tertiaire des Packers. Grâce à cette signature, Green Bay comble un immense besoin. La défense des hommes en vert a été inconstante la saison dernière. Cette addition assure un rendement dans une phase du jeu déterminante. McKinney a réalisé 3 interceptions et 116 plaqués en 2023 avec les Giants.

Danielle Hunter, ailier défensif

Texans de Houston, 2 ans – 49 millions

PHOTO BRUCE KLUCKHOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Danielle Hunter

L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NFL retourne chez lui, au Texas. Une acquisition de taille pour les Texans, clairement en mesure de retourner en éliminatoires la saison prochaine. Dans leur dernier match de la saison, contre les Ravens, la ligne défensive de l’équipe a été insuffisante et impuissante. L’arrivée de Hunter, 29 ans, au sein d’une jeune brigade menée par le talentueux Will Anderson Jr., fera des Texans une équipe à craindre dans l’Américaine. Il a réussi 16,5 sacs du quart l’année dernière.

Josh Jacobs, demi offensif

Packers de Green Bay, 4 ans – 48 millions

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Josh Jacobs

Difficile de trouver un meilleur mariage que celui entre Jacobs et les Packers. Green Bay a surpris bien des observateurs la saison dernière en se retrouvant à un touché de battre les 49ers au deuxième tour éliminatoire. Jacobs s’ajoute à un groupe de jeunes composé de Jordan Love, Romeo Doubs, Luke Musgrave et Christian Watson. Le meneur pour le nombre de verges au sol en 2022 deviendra une carte de plus dans le jeu de Matt LaFleur. Jacobs apportera une autre dimension à cette attaque de mieux en mieux rodée.

Patrick Queen, secondeur

Steelers de Pittsburgh, 3 ans – 41 millions

PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrick Queen

Cette signature est la plus surprenante du lot. Avec le succès de l’équipe et sa profondeur, les Ravens sont presque assurés de faire partie du détail encore cette saison. Or, l’un des éléments les plus importants de la formation a décidé de quitter le navire. Pas pour n’importe quelle équipe, qui plus est. Queen évoluera maintenant pour les Steelers, ennemis jurés des Ravens et rivaux de division. L’un des secondeurs les plus polyvalents du circuit s’ajoute à un groupe défensif déjà extrêmement talentueux à Pittsburgh.

Saquon Barkley, demi offensif

Eagles de Philadelphie, 3 ans – 37,75 millions

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Saquon Barkley

Barkley est le demi offensif le plus athlétique et le plus talentueux de sa génération. Deux éléments l’ont cependant ralenti : les blessures et son ancienne équipe, les Giants. Il n’a jamais eu la chance de se faire valoir complètement. S’il se dirige vers Philly, c’est pour gagner, et une équipe pouvant s’offrir ses services se donne automatiquement plus de chances d’y parvenir. Il sera intéressant de voir comment il sera utilisé, parce que les deux derniers porteurs des Eagles, Miles Sanders et D’Andre Swift, n’ont fait que passer.

D’Andre Swift, demi offensif

Bears de Chicago, 3 ans – 24 millions

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS D’Andre Swift

Qu’arrive-t-il avec Swift ? Mais surtout, que se passe-t-il avec les Bears ? Le demi offensif avait été un choix de 2e tour en 2020. Pourtant, les Bears seront sa troisième équipe en cinq saisons. Swift est robuste, agile et bon aussi par la passe. Difficile de savoir pourquoi il a été incapable de s’établir à Detroit et à Philadelphie. Quant aux Bears, ils ne semblent pas encore fixés sur l’avenir de Justin Fields et sur la situation entourant leur premier choix au total. Bref, cette signature nous laisse perplexe.

Derrick Henry, demi offensif

Ravens de Baltimore, 2 ans – 16 millions

PHOTO SAM CRAFT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Derrick Henry

Henry a ralenti dans les dernières années. Il a été le demi offensif le plus sollicité au cours de quatre des cinq dernières saisons. Ceci expliquant cela. En rejoignant Lamar Jackson, il portera le ballon probablement beaucoup moins, mais chaque fois que Henry sera appelé à réagir, il le fera avec efficacité, parce qu’il aura été épargné au préalable. Il subira aussi beaucoup moins de pression. Avec les Titans, le succès de l’équipe reposait sur ses épaules. Ce qui ne sera pas le cas avec les Ravens.

Austin Ekeler, demi offensif

Commanders de Washington, 2 ans – 11,43 millions

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Austin Ekeler

Austin Ekeler a offert un rendement en deçà des attentes en 2023. Comme la plupart des vedettes des Chargers. Le porteur de ballon profite d’un statut favorable à l’approche de ses 29 ans, mais c’est sa dernière chance de se faire valoir et de rester dans les bonnes grâces des observateurs. Le projet demeure intéressant à Washington. Avec l’expérience d’Ekeler jumelée au potentiel du quart-arrière que l’équipe repêchera au deuxième rang, la tendance pourrait changer rapidement chez les Commanders. Même si ça fait une décennie qu’on répète le même refrain.

Russell Wilson, quart-arrière

Steelers de Pittsburgh, 1 an – 1,21 million

PHOTO DUSTIN BRADFORD, ARCHIVES GETTY IMAGES/AGENCE FRANCE-PRESSE Russell Wilson

C’est fou à quel point les choses peuvent changer en quatre ans. En 2020, Wilson était élu deuxième joueur de la NFL par ses confrères dans le prestigieux top 100 annuel. Il y a quelques jours, les Steelers lui ont offert un contrat d’un an au salaire minimum. Depuis son départ de Seattle, Wilson ne cesse de bousiller ce qu’il avait d’héritage. Le projet des Steelers paraît plus ou moins viable à court et moyen terme, même si Mike Tomlin tente de tenir le coup.