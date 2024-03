PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Titans du Tennessee remplaceront le demi offensif étoile Derrick Henry par Tony Pollard.

Associated Press

Pollard et les Titans auraient conclu un pacte de trois saisons et 24 millions $ US lundi, a révélé une personne au fait de l’’entente à l’’Associated Press. Cette personne a requis l’’anonymat pour discuter avec l’’Associated Press puisque les joueurs autonomes ne peuvent officiellement s'entendre avec de nouvelles équipes avant mercredi, date du début de la nouvelle année fiscale dans la NFL.

Les Titans ont repêché Tyjae Spears la saison dernière. Spears était le demi offensif réserviste derrière Henry. Le vétéran de huit saisons, qui a fêté son 30e anniversaire en janvier, pourra vraisemblablement tester le marché des joueurs autonomes pour la première fois de sa carrière mercredi.

PHOTO MICHAEL AINSWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tony Pollard

Pollard, qui est âgé de 26 ans, fut un choix de quatrième tour des Cowboys de Dallas en 2019. Il a connu deux saisons consécutives de 1000 verges de gains au sol, et les Cowboys ont appliqué l’étiquette de joueur de concession sur Pollard la saison dernière.

Les Cowboys ont cependant choisi de ne pas le faire pour une deuxième saison d’affilée, malgré le fait que Pollard eut amassé 1005 verges de gains et inscrit six touchés au sol. Pollard a aussi réussi un sommet personnel de 55 attrapés pour 311 verges supplémentaires.

Pollard totalise 762 courses pour 3621 verges de gains au sol en carrière, pour une moyenne de 4,8 verges par course. Il a aussi capté 176 passes pour 1319 verges de gains et cinq majeurs.