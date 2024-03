PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Bears de Chicago ont octroyé un contrat de trois saisons au demi offensif étoile D’Andre Swift, a révélé une personne au fait de l’entente lundi.

Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press puisque les joueurs autonomes ne peuvent officiellement s’entendre avec de nouvelles équipes avant mercredi, date du début de la nouvelle année fiscale dans la NFL. Ce pacte serait d’une valeur de 24 millions $ US, dont 15,3 millions $ sont garantis.

Swift, qui est âgé de 25 ans, a été acquis des Lions de Detroit lors de la séance de repêchage de la NFL l’’an dernier, et il a ensuite connu sa meilleure saison en carrière. L’’Américain a obtenu 1049 verges de gains et inscrit cinq touchés au sol, en plus d'être invité à son premier Pro Bowl.

Swift a passé ses trois premières campagnes en carrière avec les Lions, et il a effectué 593 courses pour 2729 verges de gains et 23 touchés. Il a aussi capté 195 passes pour 1412 verges de gains et huit majeurs supplémentaires.

Swift rejoindra donc Khalil Herbert et Roschon Johnson dans le champ arrière des Bears.

Ces derniers ont complété la dernière campagne avec une fiche de 7-10. Ils disposeront des premier et neuvième choix de la séance de repêchage de la NFL qui se déroulera le mois prochain.