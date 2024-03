PHOTO TONY AVELAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Vikings du Minnesota ont offert un contrat d’une saison et 10 millions US au quart Sam Darnold, a révélé une personne au fait de l’entente à l’Associated Press mardi.

Rob Maaddi Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque les joueurs autonomes ne peuvent officiellement s’entendre avec de nouvelles équipes avant mercredi, date du début de la nouvelle année fiscale dans la NFL.

Darnold, le troisième choix du repêchage de la NFL en 2018, en sera à sa quatrième équipe. Il succédera à Kirk Cousins, qui a accepté une offre de contrat des Falcons d’Atlanta lundi.

Darnold, qui est âgé de 26 ans, a présenté une fiche de 21-35 en tant que quart partant des Jets de New York, des Panthers de la Caroline et des 49ers de San Francisco. Il a passé la dernière campagne dans un rôle de réserviste derrière Brock Purdy chez les 49ers, et a effectué un seul départ.

Darnold a lancé 63 passes de touché et commis 56 interceptions en 66 matchs en carrière dans la NFL.