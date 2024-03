Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont échangé le quart-arrière Mac Jones aux Jaguars de Jacksonville en retour d’un choix au repêchage tardif au repêchage de la NFL du mois prochain, a indiqué à l’Associated Press une personne au fait du dossier.

Mark Long Associated Press

Cette personne a révélé l’information sous le couvert de l’anonymat, dimanche, puisque la transaction ne sera officialisée qu’au début officiel de la nouvelle année dans la NFL, mercredi, et après un examen physique.

Cet échange permettra à Jones de jouer pour l’équipe de sa ville natale et pimentera la course au rôle de substitut derrière le partant Trevor Lawrence.

Jones sera en compétition avec C. J. Beathard dans le rôle de réserviste. Il écoulera cette année la dernière année prévue à son contrat de recrue et aura un impact de 4,96 millions US dans la masse salariale des Jaguars.

Jones, qui a été la 15e sélection au repêchage de 2021, a vu ses performances chuter de façon spectaculaire la saison dernière, étant remplacé par Bailey Zappe. Il a montré une fiche de 2-9 en 11 départs et a lancé pour 2120 verges, 10 touchés et 12 interceptions.

En carrière, il a réussi 46 passes de touchés et a subi 36 interceptions en trois campagnes.