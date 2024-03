(Los Angeles) Le joueur de ligne défensive Aaron Donald a annoncé sa retraite, après une carrière remarquable de 10 ans avec les Rams de Los Angeles.

Greg Beacham Associated Press

Joueur défensif de l’année en trois occasions dans la NFL, il en a fait l’annonce vendredi, sur les réseaux sociaux.

Âgé de 32 ans, Donald a passé toute sa carrière avec les Rams, qui l’ont repêché au premier tour en 2014.

Nommé 10 fois au Pro Bowl, il a été élu meilleur joueur défensif de la ligue en 2017, 2018 et 2020.

« Tout au long de ma carrière, j’ai tout donné au football, mentalement et physiquement – je me consacrais 365 jours par année à devenir le meilleur joueur possible, a mentionné Donald, dans un communiqué.

« J’ai respecté le football au plus haut niveau, et je suis privilégié de pouvoir conclure ma carrière avec la même équipe qui m’a repêchée. Peu ont la chance de remporter le championnat avec le club qui l’a choisi et de se retirer avec cette même équipe. Je l’apprécie énormément. »

Mesurant six pieds un – et donc plus petit que beaucoup de joueurs de l’élite à son poste, Donald a mis à profit ses qualités athlétiques et son sens du jeu, tout au long de sa carrière.

Il a été la pierre angulaire de chaque défense des Rams durant sa carrière. Habituellement couvert en double, il a quand même établi un record d’équipe avec 111 sacs. Il est au troisième rang des joueurs actifs à ce chapitre.

Donald a réalisé un sommet en carrière de 20 sacs et demi en 2018, en route vers sa première apparition au Super Bowl.

Il a ensuite joué un rôle majeur dans la marche des Rams vers la victoire au Super Bowl de 2022.

Lors du dernier jeu de ce match, il a rejoint et sérieusement ennuyé Joe Burrow des Bengals, qui a ensuite lancé une passe incomplète. Les Rams ont gagné 23-20 contre Cincinnati.

« Les grands joueurs élèvent ceux qui les entourent et Aaron a constamment été une figure exemplaire au sein de notre équipe, a dit par communiqué Sean McVay, entraîneur-chef des Rams. Il a été un coéquipier exceptionnel et inspirant. »

Lawrence Taylor et J. J. Watt sont les seuls autres joueurs à avoir obtenu trois fois le titre du joueur défensif de l’année.

Donald devait empocher plus de 34 millions cette saison, selon les termes d’un contrat renégocié il y a près de deux ans.