Les Bears de Chicago sont prêts à investir 2 milliards $ US dans la construction d’’un nouveau stade qui appartiendrait aux autorités publiques, ce qui signifie qu’’ils ont vraisemblablement relégué aux oubliettes leurs plans de l'ériger en banlieue de Chicago.

Associated Press

Les Bears convoitent maintenant un terrain de stationnement situé au sud du Soldier Field, leur domicile depuis 1971, pour ériger un nouveau stade situé en bordure de l’eau. Ce nouvel édifice pourrait accueillir des Super Bowls ainsi que des Final Fours.

Les Bears ont investi 197,2 millions $ il y a un peu plus d’un an afin d’acheter le terrain désaffecté du Arlington International Racecourse en banlieue, à Arlington Heights. L’équipe prévoyait bâtir un stade sur ce terrain de 132 hectares situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest du Soldier Field, dans le cadre d’un projet beaucoup plus vaste comprenant des restaurants, des magasins et bien plus – tout ça pour environ 5 milliards $, dont une certaine partie provenant des contribuables.

Les Bears avaient déclaré qu’ils paieraient le stade à Arlington Heights, et ajouté que l’argent des contribuables servirait à financer les infrastructures publiques, telles que les routes et le réseau d’aqueduc. Ces plans se sont toutefois retrouvés dans une impasse, l’équipe estimant que la valeur du terrain était surestimée.

La formation de l’Illinois a donc commencé à étudier d’autres possibilités en banlieue, avant de se concentrer sur Chicago.

Le maire de Chicago Brandon Johnson a déjà clairement indiqué qu’il souhaite que l’équipe reste dans sa ville. Le bail du Soldier Field arrivera à échéance après la saison 2033 des Bears.