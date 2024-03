(Las Vegas) Les Athletics d’Oakland et leur équipe de design ont publié mardi des images du stade de 1,5 milliard US qu’ils prévoient construire à Las Vegas et dont le concept ressemble à celui du célèbre opéra de Sydney.

Mark Anderson Associated Press

Les A’s espèrent déménager dans le stade couvert de 33 000 places en 2028, selon l’échéancier des travaux. Une fenêtre au champ extérieur permet à la lumière d’entrer dans le stade et offre une vue sur la fameuse Strip de Las Vegas.

Un écran géant de 18 000 pieds carrés est aussi inclus, ce qui en ferait le plus grand à travers le Baseball majeur.

Les firmes d’architecture Bjarke Ingels Group et HNTB sont responsables du design.

Le stade sera construit sur un site au coin de l’avenue Tropicana et du boulevard Las Vegas. Le complexe Tropicana qui occupe présentement ce site sera démoli pour faire place au stade et à un hôtel. De la facture prévue de 1,5 milliard, 380 millions seront payés avec de l’argent des contribuables grâce à une décision du gouvernement du Nevada.

La capacité du stade sera la plus petite à travers le Baseball majeur. Cependant, les Rays de Tampa Bay prévoient construire un stade de 30 000 sièges près du site actuel de Tropicana Field.

Les propriétaires des équipes du Baseball majeur ont approuvé à l’unanimité la demande de déménagement des A’s en novembre dernier. Il reste toutefois certains obstacles à franchir avant leur départ.

Les A’s vont jouer à Oakland cette saison, mais aucune annonce n’a été faite concernant le site de leurs matchs à domicile à partir de 2025. Ils ont récemment rencontré les autorités municipales pour présenter des matchs au-delà de la saison 2024.

Ils pourraient jouer de manière temporaire dans le domicile des Giants de San Francisco ou encore déménager brièvement à Salt Lake City ou Sacramento avant d’aboutir à Las Vegas.