« L’objectif a toujours été d’en gagner trois, a déclaré Travis Kelce. Et regardez ça : on a maintenant la chance d’en gagner trois de suite. »

Travis Kelce est à son meilleur au Super Bowl une fois que les canons à confettis ont tiré leur contenu et que le trophée Lombardi est maculé d’empreintes et de traces de baisers.

Arnie Stapleton Associated Press

C’est à ce moment qu’il peut regarder la caméra les yeux plissés et avertir tous ceux qui ne croient pas en eux de ne jamais compter les Chiefs de Kansas City pour battus.

Peut-être que tout le monde va maintenant commencer à écouter.

Après que les Chiefs soient venus de l’arrière pour vaincre les 49ers de San Francisco 25-22 en prolongation et devenir la première équipe de la NFL à remporter deux titres consécutifs en près de 20 ans – et la première à gagner deux Super Bowls d’affilée à titre de négligée – Kelce a rapidement souligné que personne n’est repu à K. C.

« L’objectif a toujours été d’en gagner trois, a crié Kelce. Et regardez ça : on a maintenant la chance d’en gagner trois de suite. »

Les pronostiqueurs estiment déjà que les chances des 49ers sont meilleures de remporter le titre l’an prochain, à La Nouvelle-Orléans, que pour Kelce et les Chiefs d’ajouter un autre Lombardi à leur manteau de cheminée déjà bien garni.

Après tout, aucune des sept équipes précédentes à avoir gagné deux titres consécutifs n’est parvenue à atteindre la grande finale pour tenter le triplé.

Les Chiefs ne se soucient pas d’être aussi les négligés sur cet aspect.

Pour remporter le quatrième titre de l’histoire de la concession, ils ont dû Battre Buffalo, Baltimore et San Francisco, tous des clubs favoris, après avoir disposé des Dolphins de Miami lors du premier week-end des éliminatoires.

Les Chiefs ont échangé le receveur Tyreek Hill il y a deux ans, ce qui devait annoncer une phase de reconstruction. À la place, l’équipe a surmonté tous les obstacles pour vaincre les Eagles de Philadelphie au Super Bowl l’an dernier.

Kelce avait alors livré un premier message d’avertissement.

Personne d’entre vous n’avait prédit que nous allions gagner cette saison. Pas un seul, avait-il dit tandis que Patrick Mahomes, joueur par excellence du Super Bowl à l’époque comme dimanche, le regardait en souriant. La prochaine fois que les Chiefs disent quelque chose, respectez-nous davantage. »

Pendant la majeure partie de la saison, il semblait que Kelce allait se tromper. Les passes de Mahomes ne cessaient d’être échappées par ses receveurs. Sa ligne offensive n’a cessé d’écoper de pénalités coûteuses. Les Chiefs ont perdu cinq de leurs huit matchs décidés par un point et ont subi un premier revers à Denver depuis 2015.

Comme tous les champions, les Chiefs ont eu du mal à conserver leur noyau l’an dernier. Le bloquer gauche Orlando Brown fils a signé un lucratif contrat avec les rivaux de Cincinnati. De l’autre côté du centre, Andrew Wylie a quitté pour Washington. Ils ont été remplacés par Donovan Smith et Jawaan Taylor, qui se sont avérés des joueurs de moindre qualité.

JuJu Smith-Schuster s’est sauvé chez les Patriots et Mecole Hardman est allé rejoindre les Jets, mais quand les receveurs de Mahomes ont commencé à échapper trop de ballons, les Chiefs l’ont rapatrié. Il a finalement capté la passe gagnante en prolongation.

Les Chiefs ont amorcé les éliminatoires à titre de troisième tête de série dans l’Américaine. Ils ont gagné à Buffalo et Baltimore, les premiers matchs éliminatoires de Mahomes à l’étranger, et sont arrivés au Super Bowl négligés par 2,5 points.

Après avoir défié ces pronostics, ils parlent maintenant d’un troisième titre.

De gagner trois titres consécutifs est devenu le summum des accomplissements sportifs. La LNH n’a vu personne réaliser l’exploit depuis les Islanders de New York au début des années 1980. Les Lakers de Los Angeles l’ont fait de 2000 à 2002, peu de temps après que les Yankees de New York eurent remporté la Série mondiale de 1998 à 2000.

Aucune équipe de la NFL ne s’est approchée de ces dynasties.

Sept ont l’occasion de le faire, dont deux fois les Steelers de Pittsburgh.

Packers de Green Bay

Les Packers ont gagné trois titres de 1965 à 1967, dont les deux derniers sont devenus plus tard les Super Bowls I et II. Phil Bengtson a remplacé Vince Lombardi en 1968 et a mené sin club à une fiche de 6-7-1, amorçant trois décennies de médiocrité avant l’arrivée de Reggie White, LeRoy Butler et Brett Favre dans les années 1990.

Dolphins de Miami

L’équipe de Don Shula en 1972 a été la seule équipe de l’histoire à remporter ses 17 matchs, une saison couronnée par une victoire de 14-7 contre les Redskins de Washington au Super Bowl. Après avoir battu les Vikings du Minnesota l’année suivante, la dynastie des Dolphins s’est éteinte avec une défaite de 28-26 aux mains des Raiders d’Oakland au premier tour éliminatoire de 1974.

Steelers de Pittsburgh

Terry Bradshaw et le « Rideau de fer » ont remporté quatre Super Bowls en six ans, mais n’ont jamais eu une réelle chance d’en gagner trois d’affilée. Les Raiders les ont malmenés 24-7 dans le championnat de l’Américaine après la saison 1976 et ils n’ont même pas participé aux éliminatoires en 1980, après leur deuxième doublé.

49ers de San Francisco

Après avoir remporté ses troisième et quatrième Super Bowl en disposant des Bengals et des Broncos, Joe Montana semblait en voie de gagner un troisième titre consécutif. Mais les Niners ont perdu 15-13 contre les Giants sur le botté de 42 verges de Matt Bahr dans les dernières secondes du match de championnat de la Nationale de la saison 1990.

Cowboys de Dallas

Jimmy Johnson et Jerry Jones se sont séparés après avoir battu les Bills pour une deuxième fois de suite au Super Bowl en 1992 et 1993. Barry Switzer allait aider Troy Aikman, Michael Irvin et Emmitt Smith à remporter un titre de plus, mais pas avant une défaite de 38-28 aux mains des 49ers dans le championnat de la Nationale de la saison 1994.

Broncos de Denver

John Elway a pris sa retraite après deux conquêtes consécutives à la fin des années 1990. Puis, Terrell Davis s’est éclaté le genou en 1999 et les Broncos ont terminé la saison 6-10 après avoir compilé une fiche de 46-10 dans les trois campagnes précédentes.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Tom Brady a gagné ses 10 premiers matchs éliminatoires, y compris trois Super Bowls, dont deux d’affilée. Cette séquence parfaite a pris fin à Denver en 2005, sur le retour le d’interception de 100 verges de Champ Bailey dans la victoire de 27-13 des Broncos. Brady ne gagnera pas un autre Super Bowl avant 10 ans.