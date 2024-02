(Montréal) Almondo Sewell arrive un peu plus tôt sur le marché des joueurs autonomes.

La Presse Canadienne

Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi qu’ils avaient accepté la demande de libération du vétéran joueur de ligne défensive

Le marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne de football se mettra en branle mardi, à midi.

Âgé de 37 ans, Sewell a réussi 14 plaqués et un sac du quart en 16 parties la saison dernière. Il a aidé les Alouettes à remporter la coupe Grey.

Mesurant six pieds quatre pouces et pesant 288 livres, l’Américain a passé les trois dernières saisons avec les Alouettes, après avoir porté les couleurs des Elks d’Edmonton de 2011 à 2019.

Sewell a disputé 185 matchs en carrière en saison, enregistrant 334 plaqués et 69 sacs. Il a soulevé la coupe Grey à deux reprises (aussi avec les Elks, en 2015) et il a fait partie de l’équipe d’étoiles de la LCF à six occasions.

Les Alouettes ont également annoncé avoir fait signer un contrat au demi défensif américain Linden Stephens, qui a passé plusieurs années dans la NFL.

Stephens a joué pour les Bearcats de l’Université Cincinnati pendant quatre saisons, de 2014 à 2017. En 44 parties, il a réalisé 92 plaqués solos et 48 assistés, six interceptions et il a provoqué un échappé.

Âgé de 28 ans, Stephens a porté l’uniforme des Saints de La Nouvelle-Orléans, les Rams de Los Angeles, les Broncos de Denver, les Seahawks de Seattle, les Dolphins de Miami, les Commanders de Washington, les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh.

En 2022, il a été sélectionné par les Sea Dragons de Seattle lors du repêchage de la XFL.