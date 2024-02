(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé s’être entendus avec les frères jumeaux américains Justin et Jayson Ademilola pour deux ans chacun, lundi.

La Presse Canadienne

Ces deux joueurs de ligne défensive ont évolué pour les Fighting Irish de l’Université Notre-Dame. Justin Ademilola, qui mesure six pieds un pouce et pèse 248 livres, a passé cinq ans avec les Fighting Irish.

Le joueur originaire de Jackson, au New Jersey, a réussi 8,5 sacs, 9,5 plaqués pour des pertes et 74 plaqués au total lors des deux dernières saisons.

L’ailier défensif de 25 ans a de plus recouvré trois échappés, en plus d’en forcer un autre. Jayson Ademilola, qui mesure six pieds trois pouces et pèse 290 livres, a aussi passé cinq années avec les Fighting Irish.

En 52 rencontres en carrière dans la NCAA, il a effectué 63 plaqués solos et a contribué à 72 autres. Le joueur de ligne défensive a également rabattu deux passes et provoqué un échappé.