Brady Oliveira a refusé plus d’argent pour demeurer chez les Blue Bombers

Il a écouté les offres et a sérieusement réfléchi à son avenir, mais Brady Oliveira ne pouvait simplement pas quitter sa ville natale.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le meneur pour les verges au sol dans la Ligue canadienne de football en 2023 a signé un nouveau pacte de deux saisons avec les Blue Bombers de Winnipeg, mardi. Le Manitobain de 26 ans aurait pu devenir joueur autonome la semaine prochaine, mais il a dit mercredi avoir « des trucs à finir » avec les Bombers.

Oliveira a récolté 1534 verges au sol la saison dernière et a été nommé joueur canadien par excellence, en plus d’être finaliste pour le titre de joueur par excellence du circuit Ambrosie. Il a aidé les Bombers (14-4) à terminer au sommet de l’Association Ouest et de participer à la finale de la Coupe Grey pour une quatrième saison consécutive, où ils se sont inclinés 28-24 devant les Alouettes de Montréal.

En 2022, les Bombers ont obtenu la meilleure fiche de la LCF à 15-3 et ils étaient les grands favoris pour remporter une troisième coupe d’affilée. Mais les Argonauts de Toronto les ont surpris 24-23 en finale.

« Je veux être une des principales raisons pour lesquelles cette équipe gagnera des championnats, a déclaré Oliveira en visioconférence. Pas seulement qu’un championnat.

« Nous devons finir ce truc de la bonne façon. Nous avons laissé des choses en plan. Quand vous regardez la carrière des joueurs, vous regardez combien de championnats ils ont gagnés. Mais où ils les ont gagnés fait aussi partir de l’équation. »

Oliveira compte sur un mentor parfait en Andrew Harris. Aussi natif de Winnipeg, Harris a gagné quatre Coupes Grey avec trois organisations (les Lions, les Bombers et les Argos) et s’est retiré à la fin de la dernière campagne à titre de meilleur demi canadien de l’histoire de la LCF.

« J’ai toujours porté attention à des gars comme Andrew. […] Il a gagné plusieurs championnats et il était un élément important de ces équipes championnes, a noté Oliveira. C’est ce que je veux faire.

« Je suis plus affamé que jamais. On doit transposer ça sur le terrain chaque semaine et terminer le boulot, avant de faire la même chose en 2025 [quand la Coupe Grey sera disputée à Winnipeg]. »

Oliveira a aussi mené la ligue pour les verges à partir de la ligne de mêlée (2016) et les touchés (13) en 2023. Ses verges au sol étaient également le deuxième plus haut total de l’histoire pour un Canadien, après Jon Cornish (1813 en 2013). Il a de plus capté 38 passes pour 482 verges et quatre touchés.

Son salaire n’a pas été divulgué, mais son contrat lui rapporterait 230 000 $ en 2024 et 240 000 en 2025. TSN a rapporté qu’il a rejeté une offre de trois ans des Lions qui lui aurait rapporté au minimum 250 000 $ par saison.

« L’argent n’était pas tout pour moi, a indiqué Oliveira. J’ai redonné ses lettres de noblesse à la position et obtenu ce que je mérite. »

Le retour de trois piliers sur la ligne à l’attaque – le bloqueur Stanley Bryant, le centre Chris Kolankowski et le garde Pat Neufeld – ont aussi influencé sa décision.

Un joueur impliqué

Oliveira ne fait pas que jouer à Winnipeg. Il visite également les communautés du nord du Manitoba en plus d’être un ardent défenseur des animaux. Oliveira a participé à la visioconférence de mercredi de Bali, en Indonésie, où sa conjointe et lui sauvent des chiens errants.

« Quand est venu le temps d’étudier mes options pour la prochaine saison, j’ai réalisé que mon cœur est lié à Winnipeg. Je me suis dit que si je quittais pour un autre club, je ne pourrai plus faire œuvre utile à Winnipeg pendant six mois. […] Je ne peux pas m’imaginer jamais quitter cette ville. »

Les Blue Bombers ont choisi Oliveira au deuxième tour, 14e au total, du repêchage de 2019. Il disputera une cinquième saison avec l’équipe de son enfance en 2024. Il a 51 matchs, 2970 verges au sol, 70 réceptions pour 808 verges en plus de 20 touchés au compteur.

Après la dernière saison, Oliveira a indiqué vouloir tenter sa chance dans la NFL. Bien qu’il n’ait pas obtenu d’offre de contrat, il dit que les Lions de Detroit et les Bills de Buffalo ont témoigné de l’intérêt à son endroit.

« Au final, tout dépend des places disponibles et du moment, a noté Oliveira. Je suis très heureux avec ce contrat. La NFL est derrière moi maintenant. »