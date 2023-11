(Hamilton) Personne ne croyait en cette équipe remise à neuf en début de saison. Et si la perfection n’existe pas dans la manière de jouer, elle existe certainement dans la manière de gagner. Chaque joueur des Alouettes de Montréal, à un moment ou un autre, avait promis un titre aux Québécois. Tous avaient promis la Coupe Grey. Et dimanche soir, ils ont tenu parole en battant les Blue Bombers de Winnipeg 28-24.

Il restait moins d’une minute au match et les Blue Bombers avaient les devants 24-21. Les Alouettes avaient la tâche colossale de remonter le terrain contre la meilleure défense de la Ligue canadienne de football. Sinon, les confettis lors de la cérémonie allaient être jaunes et bleus.

Une fois dans la zone des Bombers, Cody Fajardo a pris ses jambes à son cou et a couru sur 13 verges. Une course de tous les instants et ô combien déterminante.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière Cody Fajardo (7) remet le ballon au demi offensif William Stanback (31).

En situation de troisième et cinq verges, la saison des Alouettes tenait à très peu de choses. Mais le quart-arrière des Alouettes a trouvé son receveur Cole Spieker 31 verges devant lui. L’espace était restreint et l’attrapé a été spectaculaire. Il restait 31 secondes au match.

Et comme dans les plus grands longs métrages, avec 19 secondes à faire, Fajardo a trouvé son receveur Tyson Philpot sur 19 verges dans la zone des buts, juste à côté du poteau de botté.

Et le temps s’est comme arrêté. Le tableau afficheur a changé ; six points se sont ajoutés au pointage des Alouettes. Après la transformation de David Côté, les Alouettes venaient de confirmer le premier triomphe de l’équipe en 13 ans, grâce à un pointage final de 28-24.

Les confettis tombés du ciel étaient finalement rouges et bleus.

Une séquence historique

Sur la scène construite dans la zone des buts où Philpot a réussi l’imprévisible, les célébrations allaient bon train. Chaque joueur a pu soulever le trophée.

Une fois descendu, Philpot n’en revenait toujours pas. Il venait de réaliser le rêve de tous les gamins ayant un jour simulé un attrapé en fin de match pour gagner un championnat. Mais cette fois, c’est vraiment arrivé.

PHOTO NICK IWANYSHYN, LA PRESSE CANADIENNE Tyson Philpot (6) célèbre le touché victorieux.

« Ce jeu n’était pas dessiné pour moi. Quand le maraudeur a bougé, je savais que je devais croiser et je devais faire ce jeu. »

De son côté, Fajardo a réalisé l’ampleur ce qu’il venait d’accomplir lorsqu’il a entendu la foule rugir. « J’ai été frappé, je n’ai pas vu grand-chose et j’ai entendu les gens crier. Je me suis retourné pour voir combien de temps il restait. »

Malheureusement pour les Blue Bombers, il n’en restait pas suffisamment pour croire en un retour.

Pour Marc-Antoine Dequoy, qui a vécu la scène des lignes de côté, il a l’impression que cette séquence restera dans les mémoires. « Ce sont des passes qui vont entrer dans l’histoire. Sans ces deux passes-là, on n’est pas ici en ce moment. Ces deux jeux-là ont fait la différence. »

Avec le peu de voix qui lui restait, le Québécois a ajouté que « l’offensive a joué son meilleur match de la saison dans le match le plus important de la saison ».

Et il n’a pas tort.

Pour une rare fois cette saison, l’attaque de Fajardo a inscrit quatre touchés. William Stanback, Cole Spieker, Austin Mack et Tyson Philpot ont tous été en mesure d’entrer dans la zone des buts avec le ballon.

L’attaque a généré 373 verges et a commis seulement deux revirements.

La défense a été la grande vedette cette saison et elle a été efficace avec quatre sacs du quart, notamment, mais l’offensive a été capable de briller au bon moment. « Pas pire, hein ?! On gardait ça pour la fin, a blagué le vétéran Kristian Matte, en tenant sa petite fille par la main. On voulait juste avoir une chance. On voyait un momentum. Il fallait juste finir. C’était une séquence de champions. »

La signification

Les Alouettes ont surpris tout le monde il y a une semaine en battant la meilleure équipe au Canada, les Argonauts de Toronto, chez eux. Pour la grande finale, les Montréalais devaient se mesurer à une équipe se battant pour la quatrième année consécutive pour la Coupe Grey.

Et peu de gens croyaient en eux. Les Alouettes n’ont même jamais semblé faire partie de l’équation pour les grands bonzes de la LCF, puisque tout l’affichage du stade n’était qu’en anglais.

Les Alouettes ont commencé l’année avec un nouveau propriétaire, un nouveau président, un nouvel entraîneur-chef et un nouveau quart-arrière. Rien ne pouvait laisser présager une telle finalité, six mois plus tard. Et pourtant.

« On est des champions ! Notre nom va être sur la coupe Grey. La huitième des Alouettes. Je n’en reviens pas encore », a lancé Dequoy après avoir serré sa famille dans ses bras et embrassé sa copine comme s’ils en étaient à leur premier baiser.

J’ai imaginé ça toute la semaine, de célébrer avec ma famille. C’est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. C’est un rêve d’enfance qui est arrivé aujourd’hui. Marc-Antoine Dequoy

Sur le podium, Fajardo avait l’air épuisé, mais ravi. Il venait de jouer le meilleur match de sa carrière en déjouant tous les pronostics. « On n’avait rien à perdre, parce que personne ne croyait en nous de toute façon. »

À côté, le bébé de Fajardo pleurait. Il ne comprenait peut-être pas que son père était devenu un héros. Papa était sur la scène et il portait une casquette de champion de la Coupe Grey. Dimanche soir, papa est devenu un gagnant.

Pour le Québec

À différents moments cette saison, Dequoy, Côté et Jason Maas ont tous promis la même chose : les Alouettes allaient gagner la Coupe Grey. Une promesse légitime, car le contraire aurait été à l’encontre de tous les principes qui habitent les athlètes professionnels.

Mais tout le monde semblait y croire profondément, même lorsque rien ne laissait présager que c’était possible. La motivation était sincère. Les Alouettes ont joué pour la fierté. Pour les gens qu’ils représentent. Pour ceux qui attendent depuis 13 ans.

« C’est malade. C’est un sentiment indescriptible. D’avoir pu gagner pour la province au complet. Quand tu es un fan des Alouettes et que tu gagnes avec cette équipe-là, c’est malade », a témoigné le botteur David Côté une fois dans le vestiaire, pointe de pizza à la main.

Dans ce vestiaire, l’heure était à la fête. L’odeur des cigares était intense, et la fumée était ostentatoire. Les joueurs dansaient, avec ou sans chandail, et ils chantaient, avec ou sans voix.

Mais tout au long de la saison, Dequoy a été le porte-parole du Québec dans ce vestiaire. Il a fait des promesses et il les a tenues. Ce qui ajoutait à la signification de ce triomphe célébré avec des lunettes de ski sur la tête pour éviter les éclaboussures de champagne.

« Vous pouvez douter autant que vous voulez des Québécois. Vous pouvez douter autant que vous voulez des Alouettes, mais ce ne sont pas les prédictions qui font gagner des matchs, c’est nous. »

Poussés par le vent et cette volonté véritable de vouloir ramener la fierté au village.

Au gré des saisons et de celle que personne n’avait osé prédire.

L’Alouette était en colère et elle est maintenant gagnante.

Le drapeau a longtemps été en berne et il touche maintenant les étoiles.

La toune d’automne tire à sa fin, et les Alouettes peuvent chanter la tête haute.