Les Ravens de Baltimore arrachent une victoire de 27-24 à Cincinnati.

Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

Héros du match

Le Québécois Benjamin St-Juste a procuré la victoire aux Commanders de Washington en repoussant un converti de deux points des Broncos de Denver sur le dernier jeu du match. L’action s’est déroulée après un touché de 50 verges de Brandon Johnson sur une passe du désespoir de Russell Wilson. Les Broncos devaient absolument convertir deux points pour forcer la prolongation. Mais St-Juste a ruiné les chances de Denver en rabattant la passe qui était destinée à Courtland Sutton. St-Juste a semblé retenir son adversaire, du moins c’est ce que prétendaient Sutton et ses coéquipiers. Mais la couverture du Québécois a été exécutée dans les règles de l’art, selon les officiels. Les hommes de Ron Rivera ont comblé un déficit de 18 points pour l’emporter 35-33. Le jeu défensif de St-Juste permet à l’équipe de Washington d’amorcer sa saison avec une fiche de 2-0. Une première depuis 2011 (voir vidéo).

Inquiétude à Indianapolis ?

PHOTO TROY TAORMINA, USA TODAY SPORTS Anthony Richardson

Anthony Richardson, des Colts d’Indianapolis, a subi une commotion cérébrale dans le match contre les Texans de Houston. Cela survient après une première semaine exigeante physiquement contre les Jaguars de Jacksonville. Richardson se serait blessé en marquant un touché au premier quart. Il a été frappé par le maraudeur M. J. Stewart en franchissant la zone des buts, puis son casque a heurté le sol dans sa chute. Richardson s’est relevé instantanément pour célébrer son touché, mais il a quitté le match un peu plus tard. Le jeune quart-arrière s’est particulièrement démarqué par son rendement au sol en générant 2 touchés et 35 verges en 3 courses. Le choix de premier tour, quatrième au total, lors du dernier repêchage a réussi 6 de ses 10 passes pour un total de 56 verges. Les Colts ont tout de même signé leur première victoire de la saison, 31-20. Gardner Minshew a assuré la relève en l’absence de Richardson, avec 171 verges par la passe et une passe payante.

Une première depuis 2017



PHOTO DANNY KARNIK, ASSOCIATED PRESS Bijan Robinson

Les Falcons d’Atlanta ont surpris les Packers de Green Bay en l’emportant 25-24. Ils bouclent donc la deuxième semaine du calendrier avec une fiche de 2-0 pour la première fois depuis 2017. Le joueur de première année Bijan Robinson n’est pas étranger aux succès de l’équipe. Le choix de premier tour d’Atlanta, le printemps dernier, s’est illustré avec un total combiné de 172 verges, soit 124 verges au sol et 48 verges par la voie des airs. Le porteur de ballon a plus que doublé sa performance de la semaine précédente. S’il y en a un qui doit apprécier ce début de saison, c’est le joueur de ligne québécois Matthew Bergeron, qui amorce sa carrière sur une note victorieuse. Les prochains adversaires des Falcons ne seront pas de tout repos. Les hommes d’Arthur Smith seront attendus de pied ferme au Ford Field par les Lions de Detroit.

Des débuts historiques

PHOTO GREGORY BULL, ASSOCIATED PRESS Puka Nacua

L’absence du receveur Cooper Kupp (ischio-jambier) depuis le début de la saison a ouvert la porte à Puka Nacua. Et on peut dire que la recrue des Rams de Los Angeles saisit pleinement son occasion. Le choix de cinquième tour du dernier repêchage a récolté 147 verges durant la deuxième semaine d’activité, une défaite de 30-23 contre les 49ers de San Francisco. Ses 15 attrapés dans la même rencontre constituent un record de la NFL pour une recrue. Nacua totalise désormais 25 attrapés à ses deux premiers matchs en carrière, ce qui représente aussi un record de la NFL. Le nouveau complice de Matthew Stafford avait produit 119 verges à son premier départ. C’est toute une entrée en la matière pour celui qui a joué son football universitaire dans le programme des Cougars de BYU, dans l’Utah.