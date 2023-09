PHOTO GREG M. COOPER, ASSOCIATED PRESS

(Foxborough) Raheem Mostert a inscrit deux touchés, dont un sur une course de 43 verges au quatrième quart, alors que Tua Tagovailoa a décoché une passe de touché de deux verges à Tyreek Hill, et les Dolphins de Miami ont battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 24-17, dimanche soir.

Kyle Hightower Associated Press

Mostert a couru 18 fois avec le ballon pour un total de 121 verges de gains, et Tagovailoa a complété 21 passes sur 30, pour un total de 249 verges, avec une interception.

Après avoir remporté leurs deux premiers matchs de la saison, sur la route, les Dolphins voudront commencer la saison 3-0 pour la deuxième année de suite, avec l’entraîneur-chef Mike McDaniel. Les Broncos de Denver seront à Miami le week-end prochain.

Mac Jones a terminé sa soirée de travail avec 31 passes complétées sur 42, pour 231 verges de gains, en plus d’un touché et une interception.

Le demi de coin partant Jonathan Jones n’a pas joué, lui qui a été laissé de côté avant le match en raison d’une blessure à la cheville. Les Patriots ont appris une autre mauvaise nouvelle au deuxième quart, quand Marcus Jones a quitté en raison d’une douleur à l’épaule.

Défensivement, les Dolphins ont profité d’un revirement de la recrue Demario Douglas au premier quart, menant au premier touché du match de Mostert. Puis, en avance 17-3 au troisième quart, Xavien Howard des Dolphins a capté une passe de Mac Jones, qui était destinée à DeVante Parker à l’intérieur de la ligne de cinq.

Les Dolphins ont ensuite profité d’une course de 18 verges de Jones, et d’une pénalité contre Howard pour avoir retenu, pour réaliser une passe de touché de six verges, de Jones à Hunter Henry.