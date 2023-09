PHOTO DALE ZANINE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Atlanta) Quand Arthur Smith a informé son attaque qu’elle tenterait sa chance en quatrième essai, les Falcons d’Atlanta étaient survoltés.

Paul Newberry Associated Press

Bijan Robinson et ses bloqueurs étaient déterminés à faire de cette décision la bonne.

Robinson a réussi une course de sept verges en quatrième essai et une verge à franchir, mettant la table pour le placement de 25 verges de Younghoe Koo avec 57 secondes à écouler pour permettre aux Falcons de venir de l’arrière pour vaincre les Packers de Green Bay 25-24, dimanche.

« Quand tu te fais dire d’aller chercher le premier essai, tu dois tout faire pour réaliser cette tâche pour ton équipe », a indiqué Robinson.

Le porteur de ballon recrue a connu une autre belle performance en amassant 124 verges au sol en 19 courses, ajoutant quatre attrapés pour 48 verges. Il a montré pourquoi les Falcons (2-0) l’ont sélectionné au huitième rang du dernier repêchage de la NFL.

« Quand tu sélectionnes le bon joueur pour ton équipe, tu ne peux rien demander de plus », a affirmé Robinson avec le sourire.

Cette réussite en quatrième essai est survenue alors que les Falcons étaient en position de tenter un placement, mais avec 2 : 08 à jouer. Smith a décidé de parier, ne voulant pas donner beaucoup de temps aux Packers pour eux-mêmes tenter un botté de précision.

« Ça montre qu’il a beaucoup de confiance en nous, a insisté le bloqueur à gauche Jake Matthews. C’était excitant de réussir ce quatrième essai. »

Les Packers (1-1) ont laissé filer une avance de 24-12 et trois autres passes de touché du jeune quart Jordan Love, qui en compte maintenant six à ses deux premiers matchs comme successeur d’Aaron Rodgers à Green Bay.

Le quart des Falcons Desmond Ridder a inscrit un touché de six verges en quatrième essai et quatre verges à franchir alors qu’il restait un peu moins de 12 minutes à faire à la rencontre.

PHOTO JOHN BAZEMORE, ASSOCIATED PRESS Desmond Ridder

Ridder et Robinson ont ensuite fait équipe pour orchestrer deux séquences à l’attaque qui ont chacune mis la table pour un placement de Koo.

Robinson avait récolté 56 verges au sol et 27 verges par la voie des airs à ses débuts dans la NFL, la semaine dernière, lors d’une victoire de 24-10 aux dépens des Panthers de la Caroline.

Il a été encore meilleur contre les Packers.

Love n’a pas mal fait non plus, surtout si on considère les blessés à l’attaque autour de lui. Il a complété 14 de ses 25 passes pour des gains aériens de 151 verges, avec trois passes de touché envoyées dans les mains d’une recrue.

Mais l’attaque des Packers s’est calmée au quatrième quart, permettant aux Falcons d’améliorer leur fiche à 2-0 pour seulement la 11e fois de l’histoire de l’équipe.

« C’est simplement une question d’exécution, d’être meilleurs en quatrième essai et d’être capables de jouer un match complet », a analysé Love.

Love a lancé une passe de touché de 10 et de neuf verges à Jayden Reed, un choix de deuxième ronde au dernier repêchage. Il s’agissait des deux premières réceptions pour un majeur de la carrière du jeune receveur.

Love a également rejoint Dontayvion Wicks sur une distance de 32 verges pour le premier touché professionnel du choix de cinquième ronde des Packers.

Les Packers ont été privés des services de trois partants blessés en attaque et ils en ont perdu un autre pendant le match, laissant Love jouer derrière une ligne offensive rapiécée.

Koo a réussi quatre placements pour compenser son converti raté qui a aidé les Packers à rentrer au vestiaire avec une avance de 10-9 à la mi-temps.