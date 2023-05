Mis à part son 56e anniversaire, Danny Maciocia avait peu de choses à célébrer vendredi soir. Son équipe affrontait le Rouge & Noir, à Ottawa, lors du premier match préparatoire de la saison. En dépit d’une victoire in extremis de 22 à 21 des Alouettes de Montréal, le directeur général aurait certainement souhaité une performance plus convaincante de son équipe.

Il aura fallu attendre un peu plus de 51 minutes avant de voir le Rouge & Noir inscrire le premier touché du match. Avant cet attrapé de Daniel Oladejo dans la zone des buts, chaque point avait été marqué par l’entremise des bottés de placement.

Quant à eux, les Alouettes ont réalisé leur premier, et seul touché de la rencontre, avec moins de deux minutes à faire au match, gracieuseté de Quartney Davis.

Heureusement pour les Alouettes, Jose Maltos était en grande forme. Le botteur mexicain a réussi ses cinq bottés de placement, dont le dernier, pour offrir la victoire à son équipe, en même temps que la fin du sablier.

Comme Rudy dans le film à succès du même nom, Maltos a terminé la rencontre sur les épaules de ses coéquipiers, le poing en l’air.

Pourtant, cette victoire a très peu de valeur. En fait, elle n’aura aucune incidence sur le reste de la saison. Les Alouettes peuvent toutefois célébrer le fait d’avoir renversé une équipe ayant envoyé sur le terrain son alignement A, alors que les Moineaux ont décidé d’habiller l’équipe B, voire C.

Lutte pour le poste de second

Chose certaine, à moins d’une catastrophe, Cody Fajardo sera le quart partant le 10 juin lors du premier match de la saison régulière. Il n’était pas en uniforme vendredi, question de pouvoir évaluer les trois candidats au poste de deuxième quart de l’équipe.

L’entraîneur-chef Jason Maas a démarré le match avec Caleb Evans, un ancien du Rouge & Noir. Le quart de 24 ans a connu des débuts peu convaincants. Il a eu de la difficulté à décocher des passes rapidement et sa lecture a été déficiente sur bon nombre de jeux.

Maas avait évoqué avant la rencontre une éventuelle rotation entre les quarts au cours du match. Or, c’est arrivé peut-être plus tôt que prévu. Après seulement deux séquences infructueuses, Evans a été remplacé par Davis Alexander. Ce dernier avait passé sa saison recrue avec les Als l’année dernière. Dès ses premières séquences, il a montré plus de hargne, de volonté et d’engagement que son coéquipier, mais rival pour la soirée. Alexander a été le quart le plus à l’aise au cours de la rencontre.

En fin de match, c’est lui qui a envoyé le ballon en direction de Davis pour le touché, grâce à une passe précise de 26 verges et une lecture intelligente.

À la fin du troisième quart, Mike Glass III a fait son entrée dans le match. Quart le plus reculé dans la hiérarchie, c’est lui qui a orchestré la remontée victorieuse.

L’audition des receveurs

Avec le départ d’Eugene Lewis pendant la période des joueurs autonomes, les Alouettes auront le lourd mandat de pallier la perte de l’un des receveurs les plus prolifiques du circuit.

Avec la signature de Greg Ellingson, l’équipe s’est assuré des services d’un receveur fiable, mais un peu de profondeur aidera certainement la cause de la formation montréalaise.

Ellingson n’était pas en uniforme, alors c’était l’occasion pour les autres receveurs de séduire les dirigeants. De prime à bord, tous les yeux étaient tournés vers Austin Mack. L’ancien de la NFL a bien paru, en se démarquant pour le nombre de verges grugées après attrapé. Il en faudra certainement davantage pour rassurer complètement l’état-major des Alouettes, mais il y a moyen d’être optimiste dans son cas. D’autant plus que sa tenue depuis le début du camp de l’équipe à Trois-Rivières est irréprochable.

L’autre cas intéressant est celui de Davis. Avec le 87, l’ancien numéro de Lewis, il joue peut-être avec un peu plus de pression. Une chose est certaine, il est capable de se débrouiller. Son attrapé, très similaire à ce que pouvait faire Lewis dans ce même uniforme, ainsi que son tracé sur la séquence, lui a permis de briller.

L’offensive des Alouettes sera tournée davantage vers le jeu au sol cette saison. C’est pourquoi il a été ardu pour les receveurs de se faire valoir complètement.

D’ailleurs, il y aura encore beaucoup de travail sur la planche à dessin de Maas concernant l’attaque au sol, car elle a été misérable lors de ce premier match, surtout lors des tentatives de court gain et de premier essai. Le manque de cohésion entre les joueurs et la ligne à l’attaque est sans doute en cause, mais il y a certainement place à énormément d’amélioration si Maas et ses entraîneurs veulent déployer leur stratégie adéquatement.

Ils auront toutefois la chance de se reprendre la semaine prochaine, au Stade Percival-Molson, alors que la majorité des joueurs partants de l’équipe devraient fouler le terrain.