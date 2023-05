(Trois-Rivières) Il a clairement été établi que Cody Fajardo allait diriger l’attaque des Alouettes cette saison. Mais qui secondera le quart montréalais ? La place de quart no 2 est à prendre.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Davis Alexander, Caleb Evans et Mike Glass III sont les trois quarts dont le nom est inscrit au-dessous de celui de Fajardo sur les chartes des positions que l’équipe des communications des Alouettes met à jour pour chaque séance. Et aux dires de l’entraîneur-chef Jason Maas, les trois auront la chance de mériter le poste de quart substitut.

« Les choses vont se placer d’elles-mêmes au cours des deux matchs préparatoires et de la fin camp, mais ils ont tous bien fait jusqu’ici, a indiqué Maas après les deux séances d’entraînement de la journée, lundi, au stade des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Tous trois ont des correctifs à apporter, mais au final, ils doivent offrir de bonnes performances quand ils seront placés sous les feux de la rampe lors des matchs préparatoires. C’est à ce moment que nous prendrons les décisions qui s’imposent.

« Nous nous sommes engagés à donner des répétitions égales à ces trois types, même si Mike Glass en a eu un peu moins : c’est le lot des quarts recrues dans cette ligue, car vous voulez habituellement un vétéran pour appuyer votre quart no 1. Mais ils auront tous la chance de mériter ce poste. […] Il est à gagner ; ils le savent. »

Des trois, Evans est celui qui compte le plus d’expérience, alors qu’il a agi comme partant pendant quelques rencontres avec le Rouge et Noir d’Ottawa au cours de ses deux premières saisons dans la LCF. Il a complété 222 de ses 367 passes pour 2580 verges de gains, mais son ratio passes de touché/interceptions à neuf contre 16 laisse voir son inexpérience.

« Je fais ce que je peux pour apprendre tout le cahier de jeux et toucher mes cibles quand on me donne le ballon, a-t-il dit. Je trouve que je connais un bon camp de façon générale. Je tente seulement d’être constant et de m’améliorer chaque jour. »

Alexander a été en uniforme pour 13 rencontres en 2022 après s’être joint aux Alouettes, mais n’a été utilisé que dans la toute dernière de la saison, contre les Argonauts de Toronto. Complétant huit de ses 13 passes pour 89 verges et une interception. Il a toutefois démontré de belles choses jusqu’ici à Trois-Rivières.

« C’est clair que Cody est le no 1 et c’est vraiment super d’apprendre à ses côtés, lui qui connaît le système de Jason Maas, a indiqué Alexander. Je ne pense pas que Caleb et moi nous souciions tant que ça de savoir qui sera le no 2, nous tentons seulement de réaliser des jeux et de mettre nos receveurs en position d’effectuer des jeux. Je sais que pour ma part, c’est ce que je veux : faire progresser cette attaque et ce qui arrivera, arrivera.

« Je suis confiant, car je connais certains de ces gars. Mais il y a aussi beaucoup de gars avec lesquels je travaille qui sont non seulement nouveaux ici, mais nouveaux dans la ligue. D’avoir “A. C.” (Anthony Calvillo) comme entraîneur m’aide aussi, car parfois il me donne la vieille nomenclature de certains jeux, ce qui m’aide à faire la transition. »

Glass est quant à lui une recrue, lui qui a été embauché par les Alouettes le 1er mars dernier.

« Mike Glass a été impressionnant jusqu’ici pour un jeune joueur. Beaucoup de leadership et il sait rester dans la pochette pour faire de bons lancers. Vraiment, pour un jeune quart, il a été impressionnant jusqu’ici », a noté Calvillo au sujet de son jeune quart.

« Davis Alexander était ici l’an dernier. Il avait bien fait au camp, mais très bien dans les matchs préparatoires, a poursuivi Calvillo. C’est vraiment là où les joueurs ont tendance à se tailler une place. Les séances d’entraînement et les matchs intraéquipe c’est une chose, mais quand les réflecteurs s’allument pour vrai, c’est là où ça compte. Il a été en mesure de le faire pour nous l’an dernier et il le refait jusqu’ici cette saison.

« Caleb, je l’ai suivi dans la ligue au cours des dernières saisons. Maintenant, nous avons la chance de passer du temps avec lui et de voir le niveau de ses connaissances, ce qui a été impressionnant également. Présentement, ce poste est complètement ouvert et nous avons hâte aux matchs préparatoires. »

Calvillo estime aussi que les trois joueurs sont sur un pied d’égalité.

« Le seul avantage que Caleb a sur les autres, c’est de l’expérience en matchs. Maintenant, ils doivent tous apprendre le système de Jason et c’est ce qui va démarquer celui qui aura le poste de no 2 des deux autres. »

Autant Maas que Calvillo veulent donner les deux matchs préparatoires à leurs trois quarts substituts. Fajardo ne sera pas en uniforme vendredi, à Ottawa. S’il jouera assurément le 2 juin à Montréal, Alexander, Evans et Glass se partageront une grande partie de cet ultime match préparatoire.