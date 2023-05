(Trois-Rivières) Les Alouettes de Montréal ont le privilège de pouvoir compter sur l’un des porteurs de ballon les plus productifs du football canadien en William Stanback. Trouver un joueur aussi motivé que lui au camp d’entraînement de l’équipe est mission impossible.

La bonne nouvelle pour les Als, c’est qu’il est arrivé à Trois-Rivières plus léger et en meilleure forme. La mauvaise nouvelle pour le reste de la ligue, c’est qu’il compte bien reprendre là où il avait laissé en 2021.

Cette année-là, il avait terminé la saison au premier rang de la Ligue canadienne de football pour le nombre de verges au sol. Il avait même été en lice pour le titre de joueur par excellence du circuit.

Il a toutefois été impossible pour lui de capitaliser lors de la saison suivante. Dès le match inaugural contre les Stampeders de Calgary, en juin, il s’est gravement blessé à la cheville gauche. Ça avait même nécessité une opération.

Le joueur de 28 ans est revenu au jeu en octobre. « J’ai travaillé tellement fort la saison dernière pour essayer de revenir avant les éliminatoires. J’avais ça dans la tête sans arrêt », dit-il en frappant le dos de sa main droite dans sa paume gauche.

En rétrospective, il avoue avoir trouvé la période de rééducation plutôt pénible. Notamment parce qu’il était loin des siens. « J’ai senti que j’étais face à moi-même. À l’époque, je n’avais pas ma femme et mon enfant avec moi à Montréal. Ils sont arrivés le 8 octobre. C’était dur d’être seul. »

Le sentiment d’avoir laissé tomber ses coéquipiers l’avait également envahi : « C’était dur d’être assis dans mon salon et de regarder les gars aller à la guerre chaque fin de semaine. C’est pour ça que je voulais revenir pour les éliminatoires. Même si je n’étais pas à 100 %, je savais que ça pouvait faire une différence. »

Une nouvelle version

Cette différence, il peut la faire lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens. Puissant et intelligent porteur de ballon, Stanback s’est repris en main. Il s’est pointé en Mauricie plus léger d’une dizaine de livres.

Il s’est présenté en faisant osciller le pèse-personne à 232 lb. Il espère maintenir un poids de 228 lb au cours de la campagne.

Je crois que je peux être beaucoup plus explosif. Je sens la différence, je me sens plus léger. William Stanback

L’Américain a aussi mis l’accent sur un autre aspect de son jeu pendant la saison morte. « J’ai beaucoup travaillé sur mes réceptions. Je n’ai jamais eu de difficulté à attraper le ballon, mais je voulais travailler ma coordination. Je veux que l’équipe ait confiance en moi lorsque le ballon est entre mes mains. »

Cette version améliorée d’une machine déjà bien rodée plaît au nouvel entraîneur-chef Jason Maas. Au-delà des effets tangibles sur le terrain, le désir de s’améliorer dont a fait preuve Stanback est pour lui une grande preuve de résilience et de combativité.

« Je m’attends à de grandes choses. Il semble être en grande forme. […] Il a travaillé fort pour revenir à son poids normal. Il est motivé. Il est prêt à jouer. On lui a fait part de nos plans pour lui et je crois qu’il est excité de commencer », a souligné Maas en point de presse.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE William Stanback

En 2021, et même en 2019, Stanback était l’un des demis offensifs les plus craints du circuit. Son absence pour la majeure partie de 2022 a peut-être fait oublier à quel point il peut changer l’issue d’un match lorsque le ballon est blotti entre son biceps et sa poitrine.

« Je veux être en mesure de montrer tout mon talent. Je veux prouver à tout le monde que je suis guéri de cette blessure à la cheville, que je suis officiellement de retour et au même niveau auquel j’ai déjà été. »

Il est fébrile à l’idée d’évoluer dans un système offensif où le jeu au sol sera préconisé. Avec un quart mobile et des éléments favorables au sein de la ligne offensive, l’apport de Stanback pourrait être encore plus considérable.

« Le but cette année est de gagner l’Est et de voir qui on pourrait affronter dans l’Ouest. Je sais que cette équipe pourrait aller jusqu’au bout », avance-t-il, surexcité.

En plus, sa famille sera à ses côtés du début à la fin. Ajouté au nouveau système offensif et au fait que son ancien coéquipier Tyrell Sutton est devenu l’entraîneur des demis offensifs, Maas n’a qu’un seul conseil pour les amateurs et les autres joueurs de la ligue : « Gardez-le à l’œil ! »