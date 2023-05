Tyson Philpot et Greg Ellingson s’approchent d’un retour au jeu

(Trois-Rivières) Tyson Philpot et Greg Ellingson se rapprochent d’un retour au jeu, mais Jason Maas va donner tout le temps nécessaire à ses deux receveurs de passes de revenir à 100 % de leurs capacités.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal mercredi, au terme de l’entraînement des siens au stade des Diablos du cégep de Trois-Rivières.

Philpot traîne une blessure non divulguée au bas du corps depuis quelques jours et il a participé à quelques exercices en compagnie du groupe de receveurs. Philpot n’est toutefois pas encore suffisamment remis pour prendre part aux répétitions que l’attaque effectue face à la défense.

Idem pour Ellingson, qu’on a brièvement revu en début de séance.

Maas a déjà statué en début de semaine que le premier match préparatoire des Alouettes, vendredi contre le Rouge et Noir d’Ottawa, sera davantage l’affaire de jeunes joueurs souhaitant se tailler un poste. Ellingson et Philpot – fort probablement les receveurs nos 1 et 2 du club, du moins en début de saison – sont donc assurés de ne pas être du voyage vers la capitale fédérale.

L’entraîneur a indiqué que les deux hommes reprendront graduellement le collier la semaine prochaine, en vue du deuxième match préparatoire du club et du début de la saison.

Ellingson a été acquis sur le marché des joueurs autonomes cet hiver. L’Américain de 34 ans a été ennuyé par des blessures la saison dernière, mais quand il a joué, il a été d’une grande aide aux Blue Bombers de Winnipeg, captant 38 ballons pour 598 verges de gains et trois touchés en huit rencontres seulement. Il est revenu à temps pour les éliminatoires et a aidé les Bombers à atteindre la grande finale.

Il s’amène à Montréal après neuf saisons remplies de succès à Hamilton, Ottawa, Edmonton et Winnipeg. Il a capté 587 passes pour 8550 verges de gains et 45 touchés en carrière. Il a été nommé au sein des équipes d’étoiles de l’Association Est ou Ouest de 2016 à 2019 et au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF en 2017.

Philpot a quant à lui été finaliste au titre de joueur par excellence de la LCF en 2022. À sa première campagne dans le circuit Ambrosie, le receveur de Delta, en Colombie-Britannique, a participé aux 18 matchs des Alouettes, au cours desquels il a capté 39 passes pour 459 verges et deux touchés.

Les Alouettes disputeront leur deuxième match du camp d’entraînement à domicile, contre les Tiger-Cats d’Hamilton, le 2 juin. Les dernières coupures seront effectuées à la suite de cette rencontre.

Maas et le directeur général Danny Maciocia ont procédé à un changement mardi, alors que le joueur de ligne offensive Jauan Williams a été retranché et que le demi défensif J. R. Reed s’est amené à Trois-Rivières.