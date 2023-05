(Eagan) La NFL a choisi de prioriser la sécurité des retourneurs, ce qui signifie que les bottés d’envoi seront de moins en moins déterminants dans l’issue d’une rencontre.

Dave Campbell Associated Press

Les propriétaires de la ligue ont voté mardi en faveur de l’adoption d’un projet-pilote d’un an qui étendra l’immunité accordée à un joueur qui captera un botté d’envoi à l’intérieur de sa ligne de 25, ce qui signifie que l’équipe qui recevra le ballon partira désormais de cet endroit en attaque.

Cette proposition a été adoptée en dépit des réticences des entraîneurs et des joueurs de la NFL. Ils estiment que cet amendement provoquera une hausse des bottés courts et des bottés dirigés vers les lignes de côté afin d’empêcher l’équipe adverse de pouvoir capter le ballon — une condition essentielle afin de lui permettre de se lancer en attaque de sa ligne de 25.

La NFL a souligné que des modèles statistiques estiment qu’en vertu de ce nouvel amendement, le taux de retours sur les bottés d’envoi passerait de 38 % à 31. Cependant, le taux de commotions cérébrales qui se produiront sur l’un des jeux les plus dangereux du football américain chuterait à 15 %. Les commotions cérébrales se produisent deux fois plus souvent sur un botté d’envoi que dans le cadre d’un jeu de routine, et cet écart a considérablement augmenté au cours des deux dernières années.

L’une des raisons qui expliquent cette soudaine hausse des blessures à la tête ? Le talent des botteurs, qui sont en mesure de frapper le ballon plus haut et plus loin que jamais auparavant, permettant aux joueurs en couverture défensive de bénéficier de plus de temps pour effectuer un plaqué et refouler l’adversaire profondément dans son territoire, au-delà de sa ligne de 25.

La NFL a essentiellement repris le règlement qui a été adopté dans le circuit universitaire américain.

« Il fallait faire quelque chose, a soutenu le directeur des opérations des Falcons d’Atlanta et président du comité de compétition de la NFL, Rich McKay. Nous ne pouvions rester là, les yeux fermés. »