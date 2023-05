Laurent Duvernay-Tardif

Carrière éphémère, impact durable

Toute carrière d’athlète professionnel est éphémère. Laurent Duvernay-Tardif a en lui le désir profond d’utiliser la plateforme que la sienne lui a offerte pour avoir un impact significatif sur les jeunes. « J’espère que dans 10, 15, 20 ans, on ne va pas me définir juste comme un joueur de football. J’aimerais ça, accomplir plus. »