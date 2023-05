(Trois-Rivières) Les Alouettes de Montréal se sont entendus avec leur deuxième choix de premier tour au dernier repêchage, le joueur de ligne défensive Lwal Uguak, sélectionné septième au total.

La Presse Canadienne

Uguak a participé aux mini-camps des Falcons d’Atlanta et des Giants de New York lors des deux dernières semaines, sans toutefois obtenir une offre de contrat.

Le colosse de six pieds cinq et 271 livres a complété sa carrière universitaire avec les Horned Frogs de TCU en 2022, réussissant neuf plaqués, en plus de recouvrer un échappé.

Il a aidé TCU à terminer la dernière saison avec une fiche de 13-2 et à atteindre le match de championnat national de la NCAA.

L’Albertain de 23 ans a disputé ses trois premières saisons avec les Huskies de l’Université du Connecticut. Il a complété sa carrière universitaire avec 56 plaqués, 9,5 plaqués pour des pertes, quatre sacs et quatre passes rabattues en 48 rencontres.

Premières coupures

Les premières coupures étaient attendues au camp des Alouettes et sans surprise, plusieurs receveurs, dont 22 se trouvaient au camp, ont écopé.

Ronnie Blackmon, Trevon Bradford — qui s’est blessé au pied gauche lundi —, Hasise Dubois, Demetris Robertson et Donald Stewart ont ainsi vu leur camp prendre fin.

Les secondeurs Rashaad Harding et Jaylan Alexander, les joueurs de lignes défensives Akial Byers et C. J. Wright, le demi défensif Coney Durr, ainsi que le joueur de ligne offensive Jalen Burks ont aussi été retranchés.

Tous les joueurs libérés mercredi sont des Américains.