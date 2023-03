PHOTO TONY AVELAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le directeur général des Packers de Green Bay, Brian Gutekunst, a déclaré qu’il n’exigeait pas un choix de premier tour dans un échange potentiel envoyant le quart Aaron Rodgers aux Jets de New York, mais qu’il souhaitait recevoir sa « juste valeur » pour le joueur vedette.

Associated Press

Gutekunst a été interrogé lundi lors de la réunion annuelle de la NFL sur la possibilité d’échanger le quadruple joueur par excellence du circuit sans obtenir un choix de premier tour en retour.

« Oui, je pense que ce n’est pas une nécessité, a répondu Gutekunst aux journalistes. Mais en même temps, la valeur du joueur – c’est un joueur de premier plan, donc il est important d’obtenir des choix de premier plan en échange de joueurs de premier plan. »

Gutekunst et le directeur général des Jets, Joe Douglas, ont discuté d’un échange impliquant Rodgers, 39 ans, qui a déclaré le 15 mars lors d’une apparition au The Pat McAfee Show sur SiriusXM et YouTube qu’il avait l’intention de jouer pour les Jets en 2023.

Rodgers est toujours sous contrat avec Green Bay, mais il a demandé que les Packers « fassent ce qu’il faut ».

« Il y a eu des conversations productives. Il est évident que nous ne sommes pas encore là où nous devons être. Mais j’ai l’impression que nous nous dirigeons au bon endroit », a dit Douglas, ajoutant qu’il était « très optimiste ».

Gutekunst a déclaré qu’« avec un peu de chance, nous pourrons trouver un accord rapidement », mais il a indiqué qu’il pouvait se permettre d’attendre jusqu’en mai ou juin avant d’effectuer un échange, si nécessaire.

« Oui, je le pense, a déclaré Gutekunst. Encore une fois, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Donc, encore une fois, je pense que cela doit fonctionner pour les deux parties et je pense que nous sommes tous déterminés à trouver une solution. C’est en quelque sorte dans leur cour pour le moment. Nous verrons bien où cela nous mènera. »

Gutekunst a expliqué qu’il avait essayé en vain de parler à Rodgers à plusieurs reprises pendant l’intersaison avant que les représentants du quart ne lui disent que le joueur étoile demandait à être échangé.

Rodgers et Gutekunst se sont rencontrés peu après la fin de la saison. Selon Gutekunst, les deux hommes avaient convenu de se reparler.

« Les discussions n’ont jamais eu lieu, a déclaré Gutekunst. Il est donc arrivé un moment où nous devions prendre des décisions. Nous sommes passés par ses représentants pour essayer de lui parler (de) la direction que nous allions prendre avec notre équipe. Et à ce moment-là, ils nous ont informés qu’il souhaitait être transféré aux Jets. »

Complexe

Ce récit est en contradiction avec les propos tenus par Rodgers lors de son passage à l’émission The Pat McAfee Show.

Rodgers avait déclaré qu’il aurait aimé que les Packers lui disent au début de la saison morte qu’ils avaient l’intention de se séparer de lui. Rodgers a plutôt affirmé qu’après être revenu de sa retraite d’isolement le mois dernier, il « a entendu de nombreuses personnes de confiance au sein de la ligue – des joueurs pour la plupart – qu’il y avait des tractations en cours ».

« Les Packers aimeraient aller de l’avant, a déclaré Rodgers. Ils me l’ont fait savoir en peu de mots. Ils l’ont fait savoir à d’autres personnes plus directement. »

Gutekunst a rétorqué qu’il aurait voulu avoir des discussions avec Rodgers sur la façon dont le quart vétéran aurait pu faire partie des plans des Packers.

« Puisque nous étions incapables de le rejoindre, je pense qu’à ce moment-là, j’ai dû faire mon travail et comprendre qu’un échange était possible et voir qui était intéressé », a dit Gutekunst.

Un échange de Rodgers ouvrirait la voie au choix du premier tour de 2020, Jordan Love, qui prendrait la place de quart partant à Green Bay.

On a demandé à Gutekunst s’il y avait un quelconque scénario dans lequel Rodgers jouerait un autre match pour les Packers.

« Je pense qu’à l’heure actuelle, toutes les options sont sur la table. Ça ne va pas dans cette direction, et nous avons bon espoir de pouvoir réaliser cet échange et d’arriver à nos fins. Mais il est déjà revenu dans certaines circonstances où il n’était peut-être pas très heureux de tout ce qui se passait et il a très bien joué. Nous allons donc voir comment tout cela va se dérouler.

« Je pense que les choses vont dans la bonne direction pour que tout le monde y trouve son compte. »