(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont mis sous contrat le quart américain Mike Glass III, ainsi que le demi défensif américain Reggie Stubblefield.

La Presse Canadienne

À sa dernière saison avec les Eagles de l’Université Eastern Michigan, Glass, un footballeur de six pieds, 209 livres, a complété 266 passes pour des gains de 3169 verges et 24 touchés, en plus de porter le ballon 118 fois pour 428 verges et huit majeurs. Le quart de 25 ans a évolué la saison passée dans l’Indoor Football League.

Stubblefield (six pieds, 195 livres) a réussi 117 plaqués en 20 rencontres avec les Panthers de l’Université Prairie View A & M, en plus de rabattre 19 passes, d’en intercepter trois autres et de provoquer deux échappés.

L’athlète de 24 ans a complété sa carrière universitaire avec les Wildcats de l’Université de l’État du Kansas, aidant l’équipe à vaincre les Tigers de LSU 42-20 au Texas Bowl. Il a complété la campagne avec 34 plaqués, sept pour des pertes et un sac, en plus de rabattre deux passes.