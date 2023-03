Une fois de plus, Giannis Antetokounmpo s’est illustré en marquant 31 points pour les Bucks, qui se rapprochent de leur série-record de victoires consécutives : 18 au cours de la saison 2019-20, un chiffre qu’une équipe seulement a atteint depuis, les Suns de Phoenix la saison dernière.

PHOTO AARON GASH, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Les Bucks de Milwaukee, euphoriques, ont engrangé mercredi soir en une seizième victoire consécutive contre le Magic d'Orlando, étrillé 139-117, et occupent toujours la première place de la Conférence est, qu’ils ont ravie aux Celtics de Boston.

Agence France-Presse

Une fois de plus, Giannis Antetokounmpo s’est illustré en marquant 31 points pour les Bucks, qui se rapprochent de leur série-record de victoires consécutives : 18 au cours de la saison 2019-20, un chiffre qu’une équipe seulement a atteint depuis, les Suns de Phoenix la saison dernière.

Désormais dauphins des Bucks, les Celtics ont, eux, dû cravacher pour venir à bout des Cavaliers. L’équipe de Cleveland, quatrième de la Conférence, n’a cédé que de quatre points 117-113.

Heureusement, les Celtics ont pu compter sur un Jayson Tatum retrouvé, qui a inscrit 41 points. C’est la neuvième fois cette saison que l’ailier de Boston atteint ou dépasse la barre des 40 points dans un match.

Mais le meilleur marqueur de cette rencontre au sommet de la soirée se trouve dans les rangs des Cavaliers : Donovan Mitchell, avec 44 points.

Intercalés à la troisième place entre Boston et Cleveland, les Sixers de Philadelphie sont allés infliger une sévère défaite au Heat de Miami 119-96.

Dans le derby new-yorkais, les Knicks, qui suivent au classement dans cette Conférence à la cinquième place, ont assuré le spectacle face aux Nets de Brooklyn, qu’ils ont battu 142-118 au Madison Square Garden, signant ainsi leur septième succès d’affilée.

Jalen Brunson, le meilleur marqueur du match, a inscrit 30 de ses 39 points dans une première mi-temps à la fin de laquelle les Knicks comptaient déjà 24 longueurs d’avance (81-57).

Débuts en douceur de Durant aux Suns

Dans l’autre Conférence, à l’Ouest, Kevin Durant, l’ex-vedette des Nets de Brooklyn, a effectué des débuts satisfaisants sous son nouveau maillot des Suns de Phoenix.

Au sein d’une équipe victorieuse 105-91 à Charlotte, dont la série de cinq victoires s’est arrêtée, Durant, ménagé, a inscrit 23 points en 27 minutes de jeu, en rentrant dix de ses 15 tirs dont deux sur quatre à trois points.

L’Américain, triple champion olympique, a rejoint les Suns il y a près d’un mois, mais n’avait pas encore joué sous ses nouvelles couleurs à cause d’une blessure à un ligament d’un genou.

« J’ai joué près de 1000 matchs de basket, mais aujourd’hui j’avais le trac », a reconnu Kevin Durant. « Mais mes coéquipiers ont été incroyables, en faisant en sorte que je me sente à l’aise ».

« Mon genou va mieux, et je vais jouer de plus en plus », a rassuré Durant à propos de sa blessure.

Les débuts d’une des grandes vedettes de la Ligue dans sa nouvelle équipe a un peu occulté la performance de Devin Booker, auteur de 37 points pour les Suns, solidement ancrés à la quatrième place de la Conférence ouest.

Dans cette Conférence ouest, les Lakers de Los Angeles, sans leur vedette LeBron James, sur le flanc à cause d’une blessure à un pied, sont parvenus à battre le Thunder d'Oklahoma 123-117.

Mais ils ne grignotent rien de leur retard sur les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, dixièmes et barragistes pour l’accession aux séries éliminatoires, qui ont battu les Trail Blazers 121-110 à Portland, portés par un Brandon Ingram inspiré (40 points), en faisant la différence dans le dernier quart-temps.