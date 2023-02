Les Alouettes s’entendent pour un an avec Kerfalla Exumé

(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont paraphé une entente d’un an lundi avec le demi défensif montréalais Kerfalla Exumé. Exumé, un joueur de six pieds et 197 livres, a participé à toutes les rencontres de l’équipe en 2022, récoltant six plaqués sur les unités spéciales.