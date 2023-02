(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont paraphé une entente d’un an lundi avec le demi défensif montréalais Kerfalla Exumé. Exumé, un joueur de six pieds et 197 livres, a participé à toutes les rencontres de l’équipe en 2022, récoltant six plaqués sur les unités spéciales.

La Presse Canadienne

En 2021, il s’était avéré un rouage important de l’unité de couverture des Alouettes, lui qui a cumulé 15 plaqués sur les unités spéciales, bon pour le deuxième rang dans l’équipe. De plus, il avait remporté la coupe Grey avec les Blue Bombers de Winnipeg à sa saison recrue dans le circuit, en 2019. En 50 rencontres en carrière dans la LCF avec les Oiseaux et les Bombers, Exumé a enregistré 46 plaqués sur les unités spéciales et trois plaqués défensifs.

Le joueur âgé de 28 ans, un choix de huitième ronde, 70e au total, des Blue Bombers en 2019, a joué dans les rangs universitaires avec les Carabins de l’Université de Montréal sous la gouverne de Danny Maciocia, l’actuel directeur général des Alouettes.

Les Montréalais ont aussi ajouté à leur formation le demi Jerry Howard fils, un ancien des Tigers de l’Université Towson.