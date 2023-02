Les Alouettes de Montréal ont rapatrié vendredi le demi défensif américain Ciante Evans.

La Presse Canadienne

Le footballeur de cinq pieds onze, 195 livres a paraphé un pacte d’une saison. En 2022, Evans a terminé au deuxième rang dans la LCF en rabattant 12 passes en seulement 13 rencontres avec les Tiger-Cats d’Hamilton.

L’athlète de 30 ans a complété la campagne avec 26 plaqués et une interception. L’ancien des Cornhuskers de l’Université du Nebraska effectue un retour à Montréal, lui qui a été un des artisans de la relance des Alouettes en 2019.

En 87 matchs dans le circuit canadien, Evans a réussi 225 plaqués et 14 interceptions, en plus de provoquer trois échappés. Il a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la LCF en 2017 avec les Stampeders de Calgary, en plus d’être élu sur l’équipe d’étoiles de l’Ouest en 2017 et en 2018.

Les Alouettes ont également ajouté l’Américain Quartney Davis à la formation. Le receveur de six pieds un, 200 livres, a pris part aux camps d’entraînement des Vikings du Minnesota et des Colts d’Indianapolis à la suite de son passage avec les Aggies de l’Université Texas A & M.