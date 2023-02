Les Alouettes de Montréal ont ajouté deux Canadiens à leur formation en offrant des contrats d’une saison au joueur de ligne défensive Vincent Desjardins, ainsi qu’au receveur Jake Harty.

La Presse Canadienne

Desjardins a disputé sa première campagne avec les Alouettes en 2022, récoltant un plaqué en quatre matchs. Le footballeur de six pieds un, 275 livres, a joué ses deux premières saisons avec les Stampeders de Calgary (2019-2021), obtenant trois plaqués, en plus de provoquer un échappé et d’en recouvrer un en 18 parties.

Harty (six pieds deux, 210 livres) a été repêché par le Rouge et Noir d’Ottawa en deuxième ronde en 2015. Il a réussi 48 attrapés pour 378 verges et un touché en 57 rencontres dans la LCF. Polyvalent, l’athlète de 32 ans a de plus réussi 24 plaqués au sein des unités spéciales.

Il a remporté la coupe Grey avec le Rouge et Noir en 2016, après avoir également pris part à la finale en 2015.