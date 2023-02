Super Bowl LVII

Vivre le football en français

Chaque année, le match du Super Bowl est l’évènement le plus regardé et le plus attendu au Réseau des sports (RDS). La qualité du spectacle, l’immensité de l’enjeu et l’idée de se rassembler y sont pour quelque chose, mais si plus d’un million de personnes regardent le match sur les ondes de RDS, c’est aussi grâce à la mission que s'est donnée toute l’équipe de télédiffusion.