PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Phénix) On pouvait entendre les amateurs des Eagles de Philadelphie crier « Howie ! Howie ! Howie ! » lors de la première journée de célébrations de la semaine du Super Bowl.

Rob Maaddi Associated Press

Il n’y a pas si longtemps, Roseman entendait plutôt les amateurs lui crier des bêtises.

Envoyé en exil d’un an au profit de Chip Kelly, Roseman est revenu chez les Eagles et il les a guidés vers leur seul titre du Super Bowl avant de sombrer à nouveau dans les bas-fonds de la NFL en 2020.

Les Eagles (16-3) sont maintenant à une victoire d’un deuxième titre du Super Bowl en cinq ans sous la gouverne de Roseman. Ils devront vaincre leur ancien entraîneur Andy Reid et ses Chiefs de Kansas City (16-3) pour soulever à nouveau le trophée Lombardi.

« Vous avez un travail à faire. Que je sois d’accord ou non avec ce qui est dit, c’est comme ça, a dit Roseman au sujet des sévères critiques reçues en 2020. C’est une ligue où tout peut changer rapidement. Nous avons connu de terribles moments. Et c’est un marché difficile. C’est comme ça. »

« Nous sommes passés à travers ça. Et c’était mon travail de m’assurer que le vent tourne le plus rapidement possible. »

Roseman, qui a commencé sa carrière dans la NFL comme stagiaire en 2000, est devenu le plus jeune directeur général de l’histoire du circuit en 2010, à l’âge de 34 ans. Il a perdu le contrôle des décisions concernant le personnel lors d’une guerre de pouvoir avec Kelly en 2015. Kelly a été congédié rapidement, puis Roseman a retrouvé son rôle de directeur général et vice-président l’année suivante.

Après le triomphe des Eagles face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Super Bowl après la saison 2017, le centre étoile Jason Kelce avait rendu hommage à Roseman lors du défilé.

« On l’a mis dans une section des bureaux où je ne l’ai pas vu durant un an ! Il y a deux ans, quand ils ont pris la décision, il est revenu comme un homme changé, avait dit Kelce à la foule. Il est revenu tel un homme en mission. »

La lune de miel de Roseman n’a pas été très longue, même si l’équipe a participé aux éliminatoires lors des deux saisons suivantes. Il a été critiqué pour avoir sélectionné le receveur J. J. Arcega-Whiteside plutôt que DK Metcalf en deuxième ronde en 2019. Ce fut pire quand les Eagles ont opté pour le receveur Jalen Reagor un rang avant Justin Jefferson en première ronde en 2020. Roseman n’a pas reçu de crédit pour la sélection de Jalen Hurts en deuxième ronde cette année-là puisque l’équipe comptait toujours sur Carson Wentz et que les partisans croyaient que l’équipe avait d’autres besoins plus urgents qu’un quart réserviste.

Quand les Eagles ont connu une campagne de 4-11-1 en 2020, Roseman est devenu la cible des critiques à Philadelphie. L’entraîneur Doug Pederson a été congédié trois ans seulement après avoir guidé l’équipe au Super Bowl, Wentz a été échangé et Nick Sirianni a été embauché. Ces décisions n’ont pas été populaires auprès des amateurs.

Aujourd’hui, Sirianni a essentiellement les clés de la ville, Hurts est un finaliste au titre de joueur par excellence de la NFL et DeVonta Smith et A. J. Brown ont fait oublier les erreurs passées du côté des receveurs.

« J’espère que l’histoire ne se répétera pas au cours des cinq prochaines années. Mais si ça veut dire que nous nous retrouverons à nouveau au Super Bowl, je suis prêt à vivre avec ça », a dit Roseman.