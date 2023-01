PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Houston) DeMeco Ryans a été embauché par les Texans de Houston pour devenir leur nouvel entraîneur-chef, mardi.

Kristie Rieken Associated Press

C’est la première fois que Ryans occupe un tel poste et cette embauche le ramène où sa carrière de joueur a commencé.

Ryans a occupé le poste de coordonnateur à la défense des 49ers de San Francisco au cours des deux dernières campagnes. Il remplace Lovie Smith, qui a été congédié après une seule saison de 3-13-1.

Dans un communiqué, Ryans a remercié les Niners, l’entraîneur Kyle Shanahan et le d. g. John Lynch pour son passage avec eux, avant de se tourner vers l’avenir avec les Texans.

« Diriger les Texans est mon emploi rêvé et ma famille est ravie de retourner à Houston, a dit Ryans. Le football a toujours fait partie de ma vie et j’ai toujours eu des habiletés naturelles de meneur. Je sais ce qu’il faut pour gagner dans la NFL.

« Nous allons mettre en place un programme rempli de joueurs ayant une éthique de travail exceptionnelle et une mentalité de travailler sans relâche. Je suis conscient de mes responsabilités et j’ai très hâte de commencer le boulot. »

La défense des 49ers a mené la NFL en n’accordant que 300,6 verges en moyenne par rencontre cette saison. Les Niners étaient particulièrement efficaces contre le jeu au sol, terminant au deuxième rang du circuit en limitant leurs adversaires à seulement 77,7 verges par match.

A contrario, la défense des Texans a été la pire contre la course, avec une moyenne allouée par match de 170,2 verges.

Les Niners ont été éliminés dans le match de championnat de la Nationale par les Eagles de Philadelphie, dimanche dernier.

Âgé de 38 ans et ancien secondeur, Ryans a été repêché au deuxième tour en 2006, par les Texans. Il a mené la NFL avec 126 plaqués cette saison-là, avant de remporter le titre de recrue par excellence de l’Associated Press.

Il a passé ses six premières campagnes avec les Texans et il a été choisi pour les Pro Bowls de 2007 et 2009.

Ryans devient le sixième entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe, mais le troisième en trois saisons.