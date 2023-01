(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont embauché quatre joueurs, vendredi, dont le receveur Hasise Dubois.

La Presse Canadienne

Le footballeur de six pieds trois, 210 livres, a évolué pour les Bandits de Tampa Bay dans la USFL la saison dernière. L’athlète originaire du New Jersey a complété sa carrière universitaire en force, lui qui a capté 75 passes pour des gains de 1062 verges et six touchés, en 14 rencontres en 2019.

La formation montréalaise a également mis sous contrat les receveurs Tyler Snead et Donald Stewart, ainsi que le joueur de ligne à l’attaque Jalen Burks, qui a évolué avec les Argonauts de Toronto la saison dernière.