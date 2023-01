(Tampa) Les Buccaneers de Tampa Bay ont retiré le nom du joueur de centre Ryan Jensen de la liste des blessés en vue de leur affrontement de premier tour dans l’Association nationale contre les Cowboys de Dallas, lundi soir.

Associated Press

Jensen a raté toute la saison régulière après s’être blessé au genou gauche lors du deuxième jour du camp d’entraînement. Il s’entraîne avec l’équipe depuis le 28 décembre, lorsque les Bucs l’ont désigné pour assignation en vue d’un retour au jeu.

La blessure de l’athlète qui en est à sa neuvième saison, combinée aux départs des gardes Ali Marpet et Alex Cappa, a forcé les Buccaneers à miser sur une ligne offensive particulièrement jeune et inexpérimentée pour protéger Tom Brady cette saison.

Le retour de Jensen arrive au moment où son remplaçant, Robert Hainsey, est aux prises avec une douleur aux ischiojambiers. De plus, la présence du centre réserviste Nick Leverett, qui a joué les 10 derniers matchs au poste de garde du côté gauche, est incertaine lundi soir, en raison de blessures à un genou et à une épaule.

Sélectionné pour le Pro Bowl pour la première fois la saison dernière, Jensen a disputé les cinq premières années de sa carrière avec les Ravens de Baltimore. Il s’est entendu avec les Bucs en 2018, et il a disputé 65 matchs de saison régulière et six matchs éliminatoires avec eux.

Pour faire de la place au sein de la formation, le secondeur J. J. Russel a été soumis au ballottage.