J.J. Watt a surpris toute la planète football, mardi, en annonçant que cette saison serait la dernière de sa prestigieuse carrière.

L’ailier défensif a annoncé la nouvelle à ses 4,3 millions d’abonnés sur Instagram et à ses 5,6 millions d’abonnés sur Twitter. Dans sa publication, une photo de lui et de sa famille accompagnait le message suivant : « Un premier match de la NFL pour Koa. Mon dernier match à domicile dans la NFL. Mon cœur est rempli d’amour et de gratitude. Ce fut un honneur et un plaisir. »

À 33 ans, le joueur des Cardinals de l’Arizona est encore au sommet de son art. Cette saison, il a enregistré 9,5 sacs du quart.

Watt aura été l’un des chasseurs de quarts les plus prolifiques de sa génération. En 11 saisons dans la NFL, il a réussi 107,5 sacs en plus de remporter à trois reprises le trophée du joueur défensif de l’année.

Il est aussi reconnu pour son implication à l’extérieur du terrain. En 2017, Watt s’est vu remettre le trophée Walter-Payton, remis au joueur de la NFL s’étant le plus illustré dans la communauté. Cette même année, l’ancien joueur des Texans de Houston avait récolté, grâce à sa fondation, près de 40 millions de dollars pour venir en aide à la communauté texane à la suite du passage destructeur de l’ouragan Harvey. L’objectif initial était de 200 000 $. Grâce à ce montant, plus de 1100 maisons et plus de 900 centres de la petite enfance ont pu être reconstruits. Il avait alors donné 100 000 $ de ses poches.

En 2017, Watt a aussi été victime d’une sérieuse blessure à la jambe. L’Américain a visité l’infirmerie et s’est fait opérer plus souvent qu’à son tour au cours de sa carrière.

Le prochain arrêt de Watt sera néanmoins au Temple de la renommée du football. Le seul honneur lui manquant étant le Super Bowl. Il avait décidé de s’entendre avec les Cards après neuf saisons infructueuses à Houston pour tenter de gagner le précieux trophée, mais il n’a pas réussi non plus en Arizona.