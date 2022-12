Les Alouettes de Montréal ont trouvé leur nouvel homme de confiance. Jason Maas, coordonnateur offensif des Roughriders de la Saskatchewan lors des deux dernières saisons, a été nommé entraîneur-chef.

Le directeur général de la formation montréalaise, Danny Maciocia, en a fait l’annonce par voie de communiqué samedi matin. Maas sera présenté aux médias mardi en après-midi.

Maas devient ainsi le 27e entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe. Il avait auparavant occupé ces fonctions avec Edmonton, de 2016 à 2019, et a participé aux éliminatoires avec l’équipe de l’Alberta trois fois au cours de ses quatre saisons. Il a été congédié de son poste de coordonnateur offensif des Roughriders à l'issue de la dernière saison, qui s'est conclue avec une fiche de 6-12 et 9 défaites lors de leurs 11 derniers matchs.

« Je suis extrêmement heureux de pouvoir engager un entraîneur de la trempe de Jason, a mentionné Maciocia par communiqué. Celui-ci possède une précieuse expérience comme entraîneur-chef dans la LCF, en plus d’être un véritable meneur d’hommes. »

« Pour l’avoir côtoyé pendant ma carrière et pour avoir maintenu un contact rapproché au fil des ans, je suis convaincu que Jason est la bonne personne pour nous permettre de poursuivre notre ascension », a-t-il continué.

Maas a évolué comme quart-arrière dans la LCF pendant 10 ans, entre 2000 et 2010. Il a longtemps côtoyé Maciocia, qui a été son coordonnateur offensif, puis son entraîneur-chef chez les Eskimos d'Edmonton. Maas a aussi été le quart substitut des Alouettes en 2007, aux côtés de celui qui deviendra l'un de ses adjoints, Anthony Calvillo.

Ce sera donc un retour dans la métropole montréalaise pour lui.

« Je suis très heureux de me joindre à la grande famille des Alouettes, a souligné l’homme de 47 ans. L’équipe a démontré de belles choses la saison dernière et je compte bien continuer et complémenter le travail que Danny a fait afin que nous puissions connaître encore plus de succès. J’ai bien hâte de me mettre au boulot et de travailler main dans la main avec les joueurs et les entraîneurs afin que nous devenions tous meilleurs. »

Jason Maas a commencé sa carrière d’entraîneur en 2012 en tant qu’entraîneur des quarts-arrière chez les Argonauts de Toronto pendant trois saisons. Il a d’ailleurs soulevé la Coupe Grey lors de la première. Il a ensuite été le coordonnateur offensif du Rouge et Noir d’Ottawa en 2015.

Maciocia cherchait son homme

Dès son arrivée sur les lignes de côté en remplacement de Khari Jones, congédié, le directeur-général Danny Maciocia avait fait savoir que le poste d'entraîneur-chef ne serait pas le sien à long terme. Au bilan de fin de fin de saison, il avait rappelé que de trouver le prochain pilote serait l'une de ses priorités.

Dans un processus intéressant de transparence, les Alouettes avaient annoncé la semaine dernière qu'il restait cinq finalistes pour le poste.

De ces cinq personnes, quatre faisaient déjà partie de l’organisation, soit Anthony Calvillo (entraîneur des quarts-arrière), Byron Archambault (coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des secondeurs), André Bolduc (entraîneur des demis offensifs et entraîneur-chef adjoint) et Noel Thorpe (coordonnateur défensif et entraîneur des demis défensifs).

Maas était donc le seul candidat de l'externe qui avait été considéré. Il était également le seul avec une expérience comme entraîneur-chef dans la LCF.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval et vainqueur de la Coupe Vanier à 10 reprises, Glen Constantin, avait pour sa part refusé de prendre part au processus, préférant demeurer avec le Rouge et Or.

« Nous avons eu l’occasion d’écouter le plan de chaque entraîneur et la façon dont il aborderait le poste », avait alors mentionné Maciocia dans un communiqué publié sur le site internet de l’organisation.

Les Alouettes avaient également obtenu la permission de s’entretenir avec Bob Dyce ; il a cependant été embauché comme entraîneur-chef du Rouge et Noir d’Ottawa.