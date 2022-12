(Calgary) Les Stampeders de Calgary ont indiqué que l’entraîneur-chef Dave Dickenson avait ajouté le titre de directeur général à ses fonctions au sein du club de la Ligue canadienne de football, alors que John Hufnagal conservera son poste de président de l’équipe.

La Presse Canadienne

Les Stampeders ont annoncé ces changements dans leur structure décisionnelle par voie de communiqué, lundi.

Dickenson continuera d’être entraîneur-chef, un poste dont il a hérité en 2016, lorsque Hufnagel a choisi de quitter les lignes de côté afin de se concentrer sur son rôle de directeur général — en plus d’occuper celui de président de l’équipe.

Dickenson agissait à titre d’entraîneur chez les Stamps depuis 2009, après avoir conclu sa carrière de quart étoile dans la LCF.

Hufnagel était directeur général à Calgary depuis 2008. Les Stamps ont présenté une fiche gagnante à chacune de ses 14 saisons en poste, et ils ont participé aux éliminatoires à 14 reprises. De plus, ils ont gagné le titre de la section Ouest en sept occasions, et ont remporté la Coupe Grey en 2008, 2014 et 2018.

Il demeurera impliqué dans les opérations football de l’équipe en tant que conseiller.