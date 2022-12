Les Alouettes de Montréal ont procédé à une première ronde d’entrevues pour le poste d’entraîneur-chef. Cinq candidats ont été rencontrés par le directeur général Danny Maciocia et le président Mario Cecchini.

De ces cinq personnes, quatre font déjà partie de l’organisation, soit Anthony Calvillo (entraîneur des quarts-arrière), Byron Archambault (coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des secondeurs), André Bolduc (entraîneur des demis offensifs et entraîneur-chef adjoint) et Noel Thorpe (coordonnateur défensif et entraîneur des demis défensifs).

L’ancien coordonnateur à l’attaque des Roughriders de la Saskatchewan, Jason Maas, a également été rencontré.

Maciocia, qui est devenu entraîneur par intérim après le congédiement de Khari Jones en début de saison, s’est dit « fier » des candidats qui ont pris part à la première série d’entrevues. « Nous avons eu l’occasion d’écouter le plan de chaque entraîneur et la façon dont il aborderait le poste », a-t-il mentionné dans un communiqué publié sur le site internet de l’organisation.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Anthony Calvillo, l’entraîneur des quarts-arrière des Alouettes de Montréal

Fait étonnant : l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval et vainqueur de la Coupe Vanier à 10 reprises, Glen Constantin, a refusé de prendre part au processus, préférant demeurer avec le Rouge et Or.

« Nous respectons la décision de Glen de rester à Laval, a évoqué Maciocia. Nous avons une très bonne relation, et je considère Glen comme un des meilleurs entraîneurs au pays. Nous continuerons de travailler ensemble pour faire progresser le football au Québec. »

Les Alouettes avaient également obtenu la permission de s’entretenir avec Bob Dyce ; il a cependant été embauché comme entraîneur-chef du Rouge et Noir d’Ottawa la semaine dernière.

« Nous aurions aimé parler à Bob, mais nous sommes heureux qu’il ait eu l’occasion de demeurer entraîneur-chef dans la LCF, a ajouté Maciocia. Il a travaillé avec acharnement tout au long de sa carrière, et nous sommes heureux que cela l’ait amené à devenir entraîneur-chef. »

La deuxième et dernière série d’entrevues débutera « dès que possible », fait savoir l’organisation, qui souhaite embaucher un entraîneur-chef avant la nouvelle année. « Nous voulons avoir un plan clair en vue de 2023, et nous voulons nous assurer que nos joueurs savent qui guidera notre équipe », soutient Maciocia.