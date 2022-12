Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la NFL.

Les Browns l’emportent 13-3 contre les Ravens

Deshaun Watson a lancé une passe de touché lors de ses débuts à domicile pour Cleveland, menant les Browns à une victoire peu concluante de 13-3, samedi, contre les Ravens de Baltimore.

Watson n’a pas été spectaculaire, mais il en a fait assez à son troisième match depuis qu’il a été réintégré le club à la suite d’une suspension de la NFL pour aider les Browns (6-8) à conserver leurs minces espoirs de qualification aux éliminatoires.

Watson, qui a été suspendu pour 11 matchs en raison d’allégations d’inconduite sexuelle, a fait une passe de trois verges à Donovan Peoples-Jones au troisième quart pour donner une avance de 13-3 aux Browns. Il s’agit du plus grand déficit que les Ravens (9-5) ont connu cette saison.

Watson a complété 18 de ses 28 passes pour des gains de 161 verges, et a ajouté 22 verges avec le jeu au sol.

La recrue des Browns Cade York a réussi deux placements — et a raté deux tentatives — mais a néanmoins surclassé Justin Tucker des Ravens, le botteur le plus précis de la NFL, qui a raté un placement de 48 verges et a vu une autre tentative être bloquée.

Les Ravens, meneurs de la section Nord de l’Association Américaine, auront besoin d’un retour rapide de leur quart-arrière vedette Lamar Jackson, blessé, pour revenir au sommet.

Jackson a manqué une deuxième rencontre consécutive en raison d’une blessure au genou, et les Ravens ne sont pas les mêmes sans ses capacités de meneur de jeu dynamique.

Tyler Huntley, qui n’a été libéré du protocole de commotion qu’il y a quelques jours, a remplacé Jackson mais n’a pas réussi à faire progresser l’offensive des Ravens. Il a trouvé preneur sur 17 de ses 30 remises, pour des gains de 138 verges.

J. K. Dobbins a couru pour 125 verges et les Ravens ont accumulé 198 verges avec le jeu au sol.

Associated Press