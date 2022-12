(Florham Park) Le quart Zach Wilson obtiendra le départ chez les Jets de New York lors du match face aux Lions de Detroit, dimanche, puisque Mike White n’a pas reçu le feu vert des médecins pour retourner au jeu.

Dennis Waszak Jr. Associated Press

White est ennuyé par une blessure aux côtes qui l’a contraint à s’absenter à deux reprises du match qui s’est soldé 20-12 en faveur des Bills de Buffalo dimanche dernier. Il a pu terminer la rencontre, mais a dû être examiné par les médecins à l’hôpital par la suite.

White a obtenu le feu vert afin de reprendre l’entraînement, et il a répété depuis le début de la semaine qu’il était certain d’obtenir le départ dimanche. Les médecins de l’équipe l’ont toutefois empêché d’encaisser des plaqués.

L’entraîneur-chef des Jets (7-6), Robert Saleh, a mentionné que White avait demandé une deuxième opinion médicale afin de déterminer s’il pouvait ou non encaisser des plaqués, mais il a ajouté qu’encore une fois il n’avait pas pu obtenir le feu vert des médecins.

Saleh a précisé que l’état de santé de White sera réévalué lundi, et il a admis que sa période de récupération risque d’être trop courte puisque les Jets auront rendez-vous avec les Jaguars de Jacksonville jeudi soir.

Wilson, le deuxième choix du dernier repêchage de la NFL, a été cloué au banc le mois dernier dans l’espoir qu’il peaufine son approche mentale et sa mécanique. Les Jets l’ont promu plus tôt cette semaine, devant White et Joe Flacco.