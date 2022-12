Chaque ligue a sa risée. Dans la NFL, les Lions de Detroit le sont depuis un bail. Ils n’ont eu que cinq saisons gagnantes depuis le début du nouveau millénaire. Les choses semblent toutefois vouloir changer.

C’était en août dernier. La chaîne HBO lançait une autre saison de Hard Knocks, série qui suit une équipe de la NFL pendant une période donnée. Cette année, les Lions étaient en vedette. Dans la foulée, une vidéo est devenue virale.

L’ailier défensif Aidan Hutchinson, natif de Plymouth au Michigan, a joué son football universitaire à Ann Arbor, pour les Wolverines de l’Université du Michigan, et a été repêché au deuxième rang du plus récent repêchage de la NFL par les Lions. Il est un héros local. À l’instar de Nick Bosa, il est un des chasseurs de quart les plus prometteurs de sa génération.

PHOTO DANIEL BARTEL, USA TODAY SPORTS Aidan Hutchinson, deuxième choix au total lors du plus récent repêchage de la NFL, par les Lions de Detroit

Lors du camp d’entraînement, Hutchinson se tenait dans la salle de réunion de l’équipe, devant tous ses coéquipiers. En se donnant le tempo en claquant des doigts, il commence à chanter Billie Jean, de Michael Jackson.

Les veines du cou en bataille, il se déhanche. She was more like a beauty queen from a movie scene.

Les autres joueurs appuient le rythme en tapant des mains et en l’encourageant avec des cris. I said : Don’t mind, but what do you mean, I am the one.

Ses coéquipiers se mettent à se dandiner sur leur chaise en agitant leurs bras comme dans un concert. Who will dance on the floor in the round ? She said I am the one. Who will dance on the floor in the round ?

Soudainement, les joueurs bondissent et se mettent à chanter avec Hutchinson dans le délire le plus complet. And be careful of what you do. Cause the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover…

Quelque chose était en train de se passer à Detroit. Le monde du football est tombé en amour avec ces petits lions.

Une nouvelle culture

Cette saison, les Lions ont une fiche de six victoires et sept défaites. Ils ne sont qu’à un gain d’une place dans le portrait éliminatoire. Ce qui est le plus impressionnant, c’est qu’après avoir gagné une seule de leurs sept premières parties, ils ont remporté cinq de leurs six derniers duels.

Les Lions sont transformés. S’ils peuvent se battre pour une place en éliminatoires, c’est en partie grâce à l’entraîneur-chef Dan Campbell.

Embauché en janvier 2021, Campbell laisse ses joueurs exister et être qui ils veulent sur le terrain. Les Lions s’amusent et c’est payant.

De nombreux jeux à options, des séquences explosives et une cadence rapide. Tout est possible avec les Lions et c’est grâce à leur symbiose qu’ils peuvent maintenir un rendement si élevé. C’est de cette manière qu’ils ont battu les deuxièmes au classement général, les Vikings du Minnesota, dimanche dernier.

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Lions de Detroit, Dan Campbell

Campbell a été embauché par le directeur général Brad Holmes, qui est arrivé six jours avant lui. Son impact a été immédiat.

Après son embauche, Holmes a envoyé le quart Matthew Stafford aux Rams de Los Angeles, en retour de Jared Goff, un choix de troisième tour et deux choix de premier tour en 2022 et 2023. D’ailleurs, le choix de 2022, à travers un échange supplémentaire avec les Vikings du Minnesota, est devenu Jameson Williams. Le talentueux receveur issu des Crimson Tide de l’Alabama a marqué son premier touché en carrière, à son deuxième match, dimanche. Le choix de 2023 pourrait avoir une immense valeur en étant parmi les cinq premiers, puisque les Rams connaissent une saison désastreuse.

Le demi offensif Jamaal Williams est le joueur ayant inscrit le plus de touchés cette saison avec 14. À l’hiver 2021, il a paraphé une entente de deux saisons avec les Lions après quatre années passées à Green Bay.

En 2021, ils ont repêché le meilleur joueur de ligne offensive de la cuvée, Penei Sewell, en provenance d’Oregon, au septième rang. Puis, Amon-Ra St. Brown, tard au quatrième tour, qui est au sixième rang des receveurs ayant le plus de réceptions cette année.

Toutes ces acquisitions ont complètement renouvelé l’offensive de l’équipe. Detroit a la cinquième moyenne de points marqués par match avec 26,8 et la quatrième moyenne de verges par match avec 376,4.

La bonne nouvelle pour les partisans des Lions, c’est que le reste du calendrier est manœuvrable. Ils affronteront les Jets de New York (7-6), les Panthers de la Caroline (5-8), les Bears de Chicago (3-10) et les Packers de Green Bay (5-8).

Les hommes du Michigan pourraient très bien sortir vainqueurs de ces quatre matchs, terminer la saison avec une fiche de 10-7 et être des éliminatoires pour la première fois depuis 2016, après une saison de 3 victoires et 13 défaites en 2021-2022.