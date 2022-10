Le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, croit qu’il y a matière à remplacer Dan Snyder à la tête des Commanders de Washington.

Nicholas Richard La Presse

Il devient officiellement le premier propriétaire de la NFL à émettre une déclaration publique sur le sujet.

Depuis plusieurs saisons, le travail de Snyder est remis en cause en raison de nombreux scandales et problèmes internes. L’organisation de Washington a été la cible de critiques concernant un environnement de travail toxique, dans lequel auraient déjà eu lieu des inconduites sexuelles de la part d’employés et des incohérences financières. Une enquête de l’avocate Mary Jo White est d’ailleurs toujours en cours.

Le congédiement de Snyder serait une première. Il devrait toutefois y avoir 24 propriétaires en faveur.

« Il faut s’attarder aux preuves qui nous sont fournies et on doit les prendre sérieusement en considération, a expliqué Irsay, mardi, à l’Associated Press. Je crois en un bon environnement de travail. La NFL a instauré des standards qu’il faut respecter et protéger. Je pense que si les propriétaires en discutent, on arrivera à trouver la bonne solution. Je crois malheureusement que c’est le chemin que nous devons emprunter et nous avons besoin de terminer cette enquête, mais je suis inquiet de toutes les révélations qui ont été rendues publiques au cours des 20 dernières années concernant cette organisation. »

White n’a pas fourni d’échéancier à la ligue pour remettre son rapport, mais tout indique qu’elle l’a bientôt terminé.

La semaine dernière, Snyder a engagé des enquêteurs privés et s’est vanté d’avoir suffisamment d’informations compromettantes au sujet du commissaire Roger Goodell et d’autres propriétaires pour les faire tomber, s’il le voulait.

Les Commanders se défendent des accusations en affirmant qu’elles sont « complètement fausses » et qu’elles sont au cœur d’une « campagne qui dure depuis deux ans pour pousser la vente de l’équipe, qui continuera d’être inefficace. »