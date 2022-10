(Winnipeg) Les clubs de la Ligue canadienne de football qui salivaient à l’idée de voir Zach Collaros profiter de l’autonomie complète en février prochain peuvent ranger leurs mouchoirs : le quart-arrière a paraphé une prolongation de trois ans avec les Blue Bombers de Winnipeg, mardi.

La Presse Canadienne

L’entente liera Collaros aux Bombers jusqu’à la conclusion de la saison 2025.

Collaros, qui est âgé de 34 ans, a remporté le titre de joueur par excellence dans le circuit Ambrosie en 2021 et il est l’un des favoris pour l’emporter de nouveau cette année. L’Américain de Steubenville, en Ohio, a établi des sommets personnels cette saison avec 4115 verges par la passe et 35 passes de touchés. Ces 35 passes de touché sont non seulement un sommet dans la LCF, mais elles lui ont permis de rejoindre Tom Clements, qui a établi la marque d’équipe des Bombers en 1987.

Ses 7521 verges de gains aériens avec l’équipe le placent déjà au 11e rang de l’histoire des Blue Bombers.

Sous Collaros, les Bombers ont compilé une fiche de 14-2 en 2022 et de 31-4 depuis son arrivée, en octobre 2019, fiche qui inclut les conquêtes de deux coupes Grey d’affilée, en 2019 et 2021. Collaros a d’ailleurs une fiche parfaite de 5-0 en éliminatoires avec les Bombers et a été nommé joueur par excellence de la Coupe Grey 2021.

Les Blue Bombers ont acquis Collaros des Argonauts de Toronto, qui l’avaient embauché en 2012. Il a disputé 122 matchs dans la LCF avec les Argos, les Tiger-Cats d’Hamilton, les Roughriders de la Saskatchewan et les Bombers. Il occupe présentement le 23e rang de tous les temps de la LCF avec 24 279 verges de gains par la passe.