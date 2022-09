Dimanche, Tua Tagovailoa a perdu l’équilibre, les jambes molles, incapable de marcher vers le caucus après s’être cogné la tête. Puis jeudi soir, il a été transporté hors du terrain sur une civière après qu’un autre coup ait violemment fait frapper sa tête et son dos contre le gazon et que ses mains se soient figées.

Associated Press

Les Dolphins ont déclaré que le quart vedette était conscient et avait des mouvements dans toutes ses extrémités. Il a été emmené au centre médical de l’Université de Cincinnati, qu’il a pu quitter à temps pour retourner à Miami avec l’équipe.

« C’était un moment effrayant. Il a été évalué pour une commotion cérébrale et il est dans le protocole de commotion », a déclaré l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel.

Maintenant, tout le monde veut savoir pourquoi Tagovailoa était sur le terrain, seulement quatre jours après sa première blessure dimanche, ce qui a provoqué un examen conjoint de la NFL et de l’Association des joueurs.

De nombreux anciens joueurs ont critiqué la décision de permettre à Tagovailoa de revenir contre Buffalo et de commencer contre Cincinnati.

« La santé et la sécurité des joueurs sont au cœur de la mission du syndicat, a écrit la NFLPA sur Twitter. Notre préoccupation ce soir est pour Tua et nous espérons un rétablissement complet et rapide. Notre enquête sur la violation potentielle du protocole est en cours. »

Le vice-président directeur de la NFL, Jeff Miller, a déclaré que l’examen prend généralement une semaine ou deux.

« De notre point de vue, tout porte à croire que c’est le cas, a déclaré Miller au sujet de l’équipe et de ses médecins qui ont suivi le protocole relatif aux commotions cérébrales dimanche. Je sais que le joueur, l’entraîneur et d’autres personnes en ont parlé. Et nous sommes engagés dans cet examen maintenant. Donc nous reviendrons avec une réponse formelle à cette question. »

Avant le match, Chris Nowinski, un fondateur de la Concussion Legacy Foundation qui a joué au football à Harvard, a écrit sur Twitter : « Si Tua entre sur le terrain ce soir, c’est un énorme pas en arrière pour les soins des commotions cérébrales dans la NFL. S’il a une deuxième commotion qui détruit sa saison ou sa carrière, toutes les personnes impliquées seront poursuivies et devraient perdre leur emploi, y compris les entraîneurs. Nous l’avons tous vu, même eux doivent savoir que ce n’est pas bien. »

Comment Tagovailoa a-t-il été autorisé à revenir dimanche ?

Tagovailoa a semblé être désorienté par ce que l’équipe a initialement dit être une blessure à la tête après avoir reçu un plaqué du secondeur Matt Milano, des Bills, à la fin de la première mi-temps. Il n’a manqué que trois séquences et est revenu après la pause. Tagovailoa et l’équipe ont déclaré qu’une blessure au dos était la raison de son déséquilibre après le coup et qu’il n’était pas dans le protocole de commotion. Il était douteux qu’il puisse jouer jeudi, mais il a commencé le match.

Qu’est-ce que le protocole commotion de la NFL ?

Un joueur qui présente ou rapporte des symptômes ou des signes évocateurs d’une commotion cérébrale (ou de ce qu’on appelle un stinger) entre dans le protocole.

Pendant chaque match, des entraîneurs sportifs certifiés indépendants (observateurs) surveillent les joueurs sur le terrain. S’ils voient un impact à la tête, ils demandent un temps mort et le joueur doit être retiré du jeu, examiné et évalué. Les entraîneurs ou les médecins de l’équipe, les coéquipiers, les officiels de la NFL, les consultants en neurotraumatologie peuvent également déclencher le protocole.

Tout joueur en protocole commotion subit une évaluation en six étapes par un médecin de l’équipe et un consultant en neurotraumatologie afin de déterminer la gravité de la blessure et s’il est apte ou non à retourner sur le terrain. La dernière étape est une évaluation neurologique comprenant un examen de la colonne cervicale, y compris l’amplitude des mouvements/douleurs, l’évaluation de la parole, l’observation de la démarche, les mouvements des yeux et l’examen pupillaire.

Si l’un des éléments est positif, non concluant ou suspect en ce qui concerne un diagnostic de commotion cérébrale, le joueur est escorté au vestiaire.

Dans le vestiaire, un médecin de l’équipe et le consultant procèdent à un examen neurologique complet et remplissent le NFL Standardized Concussion Assessment Tool.

En cas d’anomalie, le joueur ne retourne pas au jeu, il est soumis à une évaluation périodique par une équipe médicale et subi un examen neurologique de suivi.

La ligue a institué ce système en 2011 après que Colt McCoy, le quart des Browns de Cleveland, ait reçu un coup de casque lors d’un match et soit revenu sans avoir été testé pour une commotion cérébrale. Les Browns ont déclaré que les entraîneurs de l’équipe n’avaient pas vu le coup parce qu’ils s’occupaient d’autres joueurs et que personne ne leur en avait parlé. Après le match, McCoy a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale.

Qu’est-ce que la réaction d’escrime « fencing » ?

Selon healthline. com, « lorsqu’une personne subit un impact suffisamment fort pour provoquer une lésion cérébrale traumatique, comme une commotion cérébrale, ses bras se mettent souvent dans une position non naturelle. »

Tagovailoa a semblé prendre cette position, ses doigts fléchissant maladroitement devant son masque facial pendant plusieurs secondes alors qu’il était allongé sur le gazon.

« La réaction d’escrime est souvent observée lorsqu’un joueur est mis à terre ou assommé lors de compétitions sportives avec contact total, comme le football, les arts martiaux, la boxe, le rugby et le hockey », selon healthline.com.

Quelle est la suite pour Tagovailoa ?

La gravité de la commotion de Tagovailoa n’est pas connue, mais il est apparemment encourageant qu’il ait été autorisé à prendre l’avion avec l’équipe. Il doit suivre un processus en cinq étapes avant d’être autorisé à revenir sur le terrain. La cinquième phase est un entraînement complet suivi d’une autorisation du médecin de l’équipe. Après cela, il doit être examiné par un consultant neurologique indépendant.