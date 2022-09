Le quart des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa ressentait encore des maux de tête vendredi matin, mais sa personnalité était « normale », affirme son entraîneur-chef Mike McDaniel.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

McDaniel a rencontré les médias de Miami, vendredi, au lendemain de l’incident qui a secoué le monde du football. Après un sac de Josh Tupou des Bengals de Cincinnati au deuxième quart, Tagovailoa est resté couché au sol plus de sept minutes avant d’être évacué sur une civière. Il a subi une commotion cérébrale.

Le quart est rentré à Miami avec son équipe après la rencontre. L’entraîneur-chef a raconté avoir discuté et ri avec lui dans l’avion.

PHOTO JOSHUA A. BICKEL, ASSOCIATED PRESS Mike McDaniel, entraîneur-chef des Dolphins de Miami

« En lui parlant ce matin, je pense qu’il ressentait encore certains de ces maux de tête. Il est probablement en train de terminer son IRM en ce moment. Nous regarderons les résultats. C’était juste une précaution supplémentaire » en plus des scans et des radiographies de la nuit dernière.

L’incident a soulevé l’ire de nombreux amateurs de football, jeudi soir. C’est que la présence de Tagovailoa au match était déjà fort contestée ; dimanche dernier, contre les Bills de Buffalo, il avait été projeté au sol, son dos frappant durement le gazon. Il s’était relevé et après quelques pas, s’était écroulé à deux reprises, visiblement sonné.

Après des examens à la mi-temps, il était revenu au jeu pour compléter la deuxième demie. Déjà à ce moment, plusieurs observateurs avaient contesté la décision de le renvoyer dans la mêlée. Quelle ne fut pas leur surprise de le voir sur le terrain pour le match suivant, seulement quatre jours plus tard. Lors du sac de Tupou, la tête de Tagovailoa a cogné le sol, puis ses bras et ses doigts se sont tordus et crispés, comme s’il était paralysé.

Au sujet de la décision de le faire jouer malgré ce qui était arrivé au match précédent, McDaniel a indiqué vendredi qu’« il n’y avait aucune indication médicale, de toutes les ressources, qu’il y avait quoi que ce soit concernant la tête [de Tagovailoa] ».

S’il y avait eu quelque chose à sa tête, je n’aurais pas pu vivre avec moi-même si je l’avais envoyé dans la mêlée et que je l’avais mis en danger. Mike McDaniel, entraîneur-chef des Dolphins de Miami

« Je comprends exactement à quoi ça ressemble, a-t-il ajouté un peu plus tard. Je comprends l’inquiétude des gens. Mais la seule chose que je peux assurer, c’est que chaque personne dans ce bâtiment avait à 100 % le bon processus et la diligence. »

En ce qui concerne un retour au jeu, l’entraîneur-chef a indiqué qu’il n’y « pensait même pas », même si Tagovailoa lui a exprimé son inquiétude de manquer des matchs. « C’est à propos de Tua en tant que personne. […] Nous sommes juste inquiets qu’il soit en bonne santé et qu’il fasse tous les tests dont il a besoin, et nous travaillerons avec lui pour que nous nous sentions bien quant à l’état de cette blessure. »

« Un échec des protocoles »

Le président de l’Association des joueurs de la NFL, JC Tretter, s’est exprimé sur la situation sur son compte Twitter, vendredi.

« Nous sommes tous indignés par ce que nous avons vu dans les derniers jours et nous avons peur pour la sécurité d’un de nos frères », a-t-il d’abord écrit.

« Ce que tout le monde a vu dimanche et jeudi étaient des symptômes no-go dans nos protocoles de commotions cérébrales. Les protocoles existent pour protéger le joueur et c’est pour cette raison que nous avons lancé une enquête. »

Celle-ci servira à comprendre « comment et pourquoi » la décision de renvoyer Tagovailoa dans le match a été prise, dimanche dernier.

« Tant que nous n’aurons pas une méthode objective et validée de diagnostiquer les lésions cérébrales, nous devons faire tout notre possible, y compris modifier les protocoles, pour réduire davantage le potentiel d’erreur humaine. Un échec du jugement médical est un échec des protocoles en ce qui concerne le bien-être de nos joueurs. »