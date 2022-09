Blessé à un genou, le secondeur des Alouettes Nick Usher (10) ne devrait plus rejouer cette saison.

Usher, Richards et Gagnon absents de l’entraînement

La victoire de vendredi aux dépens des Tiger-Cats d’Hamilton aura été coûteuse pour les Alouettes de Montréal, qui seront vraisemblablement privés des services de l’ailier défensif Nick Usher pour le reste de la saison.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Touché à un genou, le vétéran de 27 ans ne devrait plus rejouer cette saison.

« Ça va être difficile, a indiqué l’entraîneur-chef intérimaire et directeur général Danny Maciocia. Je pense qu’il va être à l’écart pour une bonne période. Je ne connais pas exactement [la durée de son absence], mais ça va être un certain temps. »

C’est Jamal Davis II, embauché la semaine dernière après qu’il eut été retranché par les Chargers de Los Angeles, qui devrait prendre la majeure partie des répétitions à sa position.

Davis a servi de substitut à Usher dans la victoire de 23-16 des Alouettes, qui ont ainsi porté leur fiche à 6-7 et se sont assurés de détenir le bris d’égalité contre les Tiger-Cats (4-10) si ces derniers devaient les rejoindre au classement dans l’Est.

Usher disputait sa deuxième saison avec les Alouettes. En 13 rencontres, il a réussi 29 plaqués et 3 sacs, en plus de provoquer 1 échappé.

Le secondeur recrue Tyrell Richards a aussi quitté la rencontre face aux Tiger-Cats en raison d’une blessure à un coude, lui qui venait de rater plusieurs matchs en raison d’une blessure à un genou. La formation montréalaise avait inscrit son nom sur la liste des blessés pour six rencontres à la fin de juillet.

« Il n’a pas été chanceux cette année, mais je crois fortement en lui, a dit Maciocia de Richards. Tout le monde voit son potentiel. On va investir en lui. Il est de toute façon sous contrat pour les deux prochaines années. […] C’est une question de temps pour que la situation se replace. »

Il est pour l’instant assuré qu’il ratera le match de samedi, face aux Elks d’Edmonton (4-10). Maciocia n’a pas voulu se prononcer davantage sur la durée de cette nouvelle absence de Richards.

Finalement, le garde Philippe Gagnon était aussi absent de l’entraînement de mercredi, au Stade olympique. Il est toujours ennuyé par les maux de dos qui lui ont fait rater la rencontre de vendredi dernier.

Comme lors de ce match, c’est Pier-Olivier Lestage qui le remplaçait au sein de la première unité en attaque. Lestage et le reste de la ligne à l’attaque ont fait du travail remarquable contre les Tiger-Cats, alors que les Alouettes n’ont cédé aucun sac.

« Côté protection, ça s’est super bien passé, on a suivi notre plan de match et limité nos erreurs, a indiqué le vétéran garde Kristian Matte. Les receveurs et porteurs de ballon ont aussi bien fait en protection.

« Cela dit, il reste encore des choses à corriger. C’est un match, il faut passer au prochain. »

« La ligne à l’attaque joue du gros football depuis le début de la saison. Comme quart, notre travail, c’est de les aider en se débarrassant rapidement du ballon, a noté Trevor Harris. On voit que Pier-Olivier a le couteau entre les dents et que c’est facile pour lui de s’insérer au sein de ce groupe. »

Par ailleurs, les Alouettes ont retrouvé les services de Marc-Antoine Dequoy. Le maraudeur s’est absenté toute la semaine dernière en raison de la mort de sa mère.

Le footballeur de 28 ans devrait reprendre sa place au sein de la formation pour le match à Edmonton.

Évidemment, le demi à l’attaque William Stanback, blessé lors du tout premier match de la saison, était sur le terrain pour le deuxième jour consécutif. Le plan de match est de le ramener au sein de la formation lors de l’affrontement du 10 octobre, contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Les éliminatoires à Percival-Molson

Croisé aux abords du terrain d’entraînement, le président des Alouettes, Mario Cecchini, a confirmé que le club de football montréalais disputerait son match éliminatoire au stade Percival-Molson.

Cecchini a indiqué que la direction du club en était venue à cette décision en raison, notamment, de l’ambiance qui règne à son domicile quand la foule est nombreuse, ce qui ne devrait pas être un problème pour les rencontres éliminatoires.

Le Stade olympique n’est également pas disponible les 6 et 13 novembre, dates de la demi-finale et de la finale de l’Est.

Si les éliminatoires commençaient cette semaine, les Alouettes accueilleraient la demi-finale de l’Est à domicile et se déplaceraient à Toronto dans l’éventualité d’une victoire pour la finale de l’Est.

Avec cinq matchs à disputer dont deux contre les Argos, l’organisation peut encore espérer accueillir la finale de l’Est à Montréal. Les Alouettes profiteraient alors d’un laissez-passer pour la semaine du 6 novembre.

La Coupe Grey sera disputée le 20 novembre, à Regina.