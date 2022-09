Le match ultime de la saison 2022 de la LCF aura lieu le dimanche 20 novembre au Mosaic Stadium, à 18 h, heure de l’Est. Plus de 33 000 spectateurs y sont attendus.

(Toronto) La 109e classique de la Coupe Grey sera jouée à guichets fermés.

La Presse Canadienne

Les dirigeants de la Ligue canadienne de football et des Roughriders de la Saskatchewan ont confirmé la nouvelle mercredi.

Le match ultime de la saison 2022 de la LCF aura lieu le dimanche 20 novembre au Mosaic Stadium, à 18 h, heure de l’Est. Plus de 33 000 spectateurs y sont attendus.

« La Coupe Grey, c’est plus qu’un match – c’est une question d’unité, de force et de communauté », a souligné le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, dans un communiqué de presse.

« C’est un morceau d’histoire partagé entre notre merveilleux sport, nos joueurs de classe mondiale et nos incroyables partisans, et nous ne pourrions pas être plus emballés de nous rassembler dans un Mosaic Stadium plein à craquer pour écrire, ensemble, le 109 chapitre de cette histoire. »

Ce sera la première fois que la finale de la Coupe Grey est présentée au Mosaic Stadium qui a remplacé le Mosaic Stadium au Taylor Field en 2016.

« Nous avons été absolument impressionnés par le soutien que nous avons reçu pour la 109 Coupe Grey en Saskatchewan », a indiqué le président et chef de la direction des Roughriders, et coprésident du festival de la Coupe Grey, Craig Reynolds.

« Nous sommes impatients d’accueillir des partisans de partout au pays au Mosaic Stadium pour le match de championnat, et des milliers d’autres pour une célébration unique du football canadien lors de notre festival de la Coupe Grey. »

La ville de Regina a accueilli la finale de la Coupe Grey pour la dernière fois en 2013. Les Roughriders de la Saskatchewan avaient alors battu les Tiger-Cats de Hamilton 45-23. Les Roughriders n’ont pas gagné le trophée depuis ce jour.